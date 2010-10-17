قم باید در زیرساختهای دانشگاهی و حوزوی به جایگاه جهانی برسد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام رضا برنجکار صبح یکشنبه در حاشیه نمایشگاه جلوههای همت و تلاش، در گفتگو با خبرنگاران با مثبتارزیابی کردن توجه رهبر انقلاب و دولت به قم اظهار داشت: با توجهی که مقام معظم رهبری به قم داشتند که سال به سال هم بیشتر میشود و همین طور توجه دولت، نوید جهش عظیم را میدهد که قم به سمتی برود که حق آن است چرا که قم پایتخت فکری جهان اسلام و بلکه دنیا محسوب میشود.
وی تأکید کرد: قم باید از نظر زیرساختهای دانشگاهها، حوزهها و عرصه فرهنگی به جایگاه جهانی خود برسد که امیدواریم این حرکت با شتاب بیشتر رو به تعالی باشد.
برنجکار در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر رهبر انقلاب در پردیس قم دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در بخش عمرانی در سال 79، یازده هکتار عرصه داشتیم که امسال به 28 هکتار رسیده است. در سال 79 نیز 18هزار و 325 متر مربع زیربنای ساختمان داشتیم که امروز به 34 هزار و 725 متر مربع رسیده است. البته این آمار، غیر از سه هزار و 150 متر مربع خوابگاه پسران و خوابگاه دوم پسران و سه هزار متر مربع ساختمان آموزشی است که کلنگزنی آن انجام خواهد شد.
پردیس قم دانشگاه تهران دو هزار دانشجو دارد
وی ساختمان اداری، انفورماتیک، مجتمع ورزشی شهدای پردیس، سوله ورزشی، تالار شهید مطهری، حوزه ریاست، خوابگاه حضرت معصومه(س)، آمفیتئاتر امام خمینی(ره)، کتابخانه مرکزی و مسجد امام علی(ع) را از ساختمانهای احداث شده دانشگاه در 10 سال اخیر برشمرد.
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران همچنین به پیشرفتهای بخش آموزشی دانشگاه اشاره و عنوان کرد: در قسمت آموزشی سال 79، شش رشته کارشناسی و چهار رشته کارشناسی ارشد داشتیم که در سال 89، یازده رشته کارشناسی ارشد و 10رشته دکتری افزوده شد.
حجتالاسلام برنجکار با اشاره به تعداد دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران اظهار داشت: تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال 79، هزار و 150 نفر بود که امسال به دو هزار نفر رسیده است.
وی افزود: در قسمت پژوهشی نیز در سال 79 یک مجله در این دانشگاه منتشر میشد که امروز هشت مجله علمی تخصصی منتشر میشود.
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران تأکید کرد: در سال 79 تعداد 20 هزار جلد کتاب در کتابخانه مرکزی وجود داشت که در سال جاری به 64 هزار جلد رسید.
دولت در زمینه اطلاعرسانی ضعف دارد
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوع محصولات ارائه شده در غرفه پردیس قم دانشگاه تهران در نمایشگاه جلوههای همت و تلاش تصریح کرد: در این نمایشگاه بیشتر، تولیدات قسمت پژوهشی یعنی کتابها و پایاننامههای برگزیده ارائه شده است.
وی در ادامه، اطلاعرسانی را یکی از نقاط ضعف دولت دانست و ابراز داشت: نقطه ضعف ما این است که در این دولت کار زیاد میشود اما درست اطلاعرسانی نمیشود که مقام معظم رهبری هم بر اطلاعرسانی به مردم تأکید دارند، چه بسا افراد ناآگاه براساس اطلاعات کم، تحلیلهایی کنند که نادرست باشد.
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: اطلاعرسانی یکی از واجبات است چرا که به مردم امید و روحیه میدهد.
حجتالاسلام برنجکار بر ضرورت اطلاعرسانی پیشرفت پروژههای قم تأکید کرد و اظهار داشت: پیشرفتهای صورت گرفته در قم چون تدریجی انجام میشود برای مردم محسوس نیست و باید در اطلاعرسانی پیشرفت پروژهها به مردم، دقت و تلاش بیشتری صورت بگیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پردیس قم دانشگاه تهران قم گفت: قم باید از نظر زیرساختهای دانشگاهی، حوزوی و عرصه فرهنگی به جایگاه جهانی خود برسد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام رضا برنجکار صبح یکشنبه در حاشیه نمایشگاه جلوههای همت و تلاش، در گفتگو با خبرنگاران با مثبتارزیابی کردن توجه رهبر انقلاب و دولت به قم اظهار داشت: با توجهی که مقام معظم رهبری به قم داشتند که سال به سال هم بیشتر میشود و همین طور توجه دولت، نوید جهش عظیم را میدهد که قم به سمتی برود که حق آن است چرا که قم پایتخت فکری جهان اسلام و بلکه دنیا محسوب میشود.
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