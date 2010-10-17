تعرفه جدید کارت پارک خودرو در گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای گرگان افزود: بر اساس این مصوبه پارک هر نیم ساعت هزار و 500 ریال، یک ساعت سه هزار ریال و پارک بیش از یک ساعت چهار هزار ریال در نظر گرفت شده است.

فائزه عبدالهی بیان داشت: واگذاری کارت پارک به موسسه رهگشا وابسته به بنیاد تعاون ناجا تصویب شد.

وی گفت: این لایحه پس از بررسی کمیسیون اداری، مالی و بودجه در صحن علنی شورا مطرح و به اتفاق آراء مصوب شد.

وی همچنین از تصویب مساعدت مالی به هیئت‌های ورزشی گرگان در این جلسه خبر داد و خاطرنشان کرد: در این زمینه مقرر شد شهرداری گرگان مبلغ 500 میلیون ریال در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی برای حمایت مالی به این هیئت‌های ورزشی قرار دهد.

واگذاری فضاهای تبلیغاتی CNG شهرداری گرگان به کانون‌های تبلیغاتی، یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود که مقرر شد از طریق برگزاری آگهی مزایده عمومی و با اصلاح "پمپ بنزین سطح شهر، به پمپ بنزین متعلق به شهرداری" این طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اجرا شود.