محمد حسین مجلس‌آرا در نشست خبری مدیران کل حوزه دانشجویی وزارت علوم در پاسخ به خبرنگار مهر به درخواست حوزه مجلس از اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم جهت در اختیار قرار گرفتن اطلاعاتی درباره اعتبار مدارک دانشگاههای باکو خبر داد و گفت: برخی دانشگاههای باکو توسط وزارت علوم اعتبارسنجی شده‌اند.

وی در پاسخ به سئوال مهر درباره بازگشت فرزندان مسئولان از دانشگاههای انگلیس و تسهیلاتی که بر اساس برخی رایزنی‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به این امر صورت گرفته است گفت: فرزندان مسئولان کشور جدا از دیگران نیستند و مانند بقیه در کشورهای مختلف درس می‌خوانند.

مجلس آرا ادامه داد: هر یک از فرزندان مسئولان کشور که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند در صورتی که درخواست داشته باشند که به دانشگاههای داخل تاز گردند برای انتقال آنها مانند بقیه اقدام می‌کنیم و مدارکشان نیز همانند مدارک دیگران ارزشیابی می‌شود.

مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم درباره ارزیابی مدارک حرفه‌ای نیز گفت: مدارکی که براساس سوابق حرفه‌ای صادر می‌شوند به هیچ وجه توسط اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم قابل ارزشیابی نیست. اخیراً برخی موسسات بدون اینکه از شورای گسترش آموزش عالی مجوزی داشته باشند در نقاط مختلف کشور به خصوص پایتخت موسساتی را دایر کرده و شروع به صدور مدارک غیرمعتبر کردند. ای امر موجب شده افراد زیادی از این مدارک دریافت کنند.

مجلس آرا از "امریکن ورد یونیورسیتی"، موسسه آموزش غیرانتفاعی روسی "اینتر لینگوآ" و همچنین موسسه مدیریت و توسعه آموزش ارمنستان به عنوان موسساتی خبر داد که به عرضه مدرک غیرمعتبر در میان هموطنان ایرانی پرداخته اند و گفت: این سه موسسه از نظر ما هیچگونه اعتباری ندارند و مدارکشان به هیچ وجه ارزیابی نخواهد شد.