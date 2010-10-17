کارکنان آمبولانسها دانشجو می شوند/ اعلام شرایط آزمون فوریتهای پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از میان کارکنان عملیاتی (غیراداری) مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی برای دو سال تحصیلی متوالی 89 - 90 و 90 - 91 در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، پذیرش دانشجو از میان کارکنان عملیاتی از جمله راننده آمبولانس، تکنیسین، اپراتور آمبولانس مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از طریق آزمون خاص توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی انجام می گیرد.

دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه موظف هستند که در ابتدای هر سال تحصیلی نسبت به اعلام ظرفیت پذیرش واقعی خود اقدام و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از محل آزمون سراسری، پذیرش تا سقف ظرفیت اعلام شده از میان کارکنان عملیاتی را انجام دهند. مهلت ارسال درخواست دانشگاههای مجری برنامه برای تکمیل ظرفیت تا پایان آذرماه سال تحصیلی مربوطه است.

اعتقاد و التزام به مبانی جمهوری اسلامی ایران، عدم داشتن سوء پیشینه، عدم اعتیاد، داشتن دیپلم نظام قدیم و یا دیپلم نظام جدید متوسطه و داشتن سلامت کامل جسمی و روانی و عدم ابتلا به بیماریهای مزمن و واگیردار و صعب العلاج از جمله شرایط مورد نیاز برای متقاضیان است.

نداشتن بیماری صرع و هرگونه عارضه روانی، بومی بودن (اشتغال در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تحت پوشش دانشگاه متقاضی ادامه تحصیل) و دارا بودن سابقه حداقل یکسال کار در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از دیگر شرایط این گروه برای تحصیل در مقطع کاردانی فوریت های پزشکی است.

سایر شرایط بر اساس آیین نامه مصوب از سوی شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ شده است.