مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر در خصوص یکسان سازی کارمزد معاملات مسکن گفت: در جلسه اخیر با حضور مسئولان وزارت بازرگانی، اتحادیه کشوری مشاوران املاک پیشنهاد افزایش سهم کارمزد از معاملات مسکن از 0.75 درصد فعلی به 2 درصد را ارائه کرد.

وی با تاکید بر ضرورت نظام بندی قانون نظام صنفی، افزود: جداول قیمتی برای تعیین یک رقم واحد به وزارت بازرگانی ارسال و مقرر شده است وزارت بازرگانی تا اواسط هفته جاری این موضوع را تعیین تکلیف کند، البته این پیشنهاد فعلا با اعتراض وزارت بازرگانی با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است.

قلی خسروی در همین حال اظهارداشت: هدف اصلی در تعیین کارمزد، یکسان سازی این نرخ در تمام کشور است تا مشاوران املاک برای انجام معاملات در تمام کشور رقم یکسانی را دریافت کنند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به یکسان سازی نرخ کارمزد در کشورهای توسعه یافته ، خاطرنشان کرد: در این کشورها نرخ کارمزد 6 درصد است که در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه باید نرخ کارمزد یکسان در کشور تعیین شود.

وی در خصوص طرح مالیات بر ارزش افزوده که مورد اعتراض برخی از مشاوران املاک بود گفت: با وجود اینکه برخی مخالف اجرای آن بودند اما تاکنون 80 درصد از اعضای اتحادیه برای اجرای این طرح ثبت نام کرده اند.

به گزارش مهر، به عنوان مثال، در صورت معامله ملک 100 میلیون تومان سهم کارمزد املاک براساس سهم 0.75 درصدی فعلی 750 هزار تومان و براساس سهم 2 درصدی 2 میلیون تومان می‌شود.