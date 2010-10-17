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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

برای بازی‌های آسیایی گوانگجو؛

20 بازیکن به اردوی پایانی تیم فوتبال امید دعوت شدند

20 بازیکن به اردوی پایانی تیم فوتبال امید دعوت شدند

مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال امید به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از سوم آبان در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید ایران 20 بازیکن به مرحله نهایی اردوی این تیم که تا زمان اعزام به بازی‌های آسیایی گوانگجو ادامه خواهد داشت، دعوت شدند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید ایران به شرح زیر است:
محمد رشید مظاهری، امیر شرفی، حمیدرضا علی عسگر، مسعود ابراهیم‌زاده، رضا طلبه، علی مرزبان، آرش افشین، مهدی دغاغله، محسن مسلمان، حسین ابراهیمی، محمدرضا خلعتبری، کمال کامیابی‌نیا، صالح خلیل آزاد، کریم انصاری‌فرد، علی زینالی، رسول کر، ایمان موسوی، سیدمهدی رحمتی، احسان حاج صفی و سیدجلال حسینی

بازیکنان دعوت شده می بایست ساعت 11 روز دوشنبه سوم آبان‌ماه در محل آکادمی فوتبال خود را به کادر فنی تیم امید معرفی کنند.

تیم فوتبال امید در گروه B مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو با تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام همگروه است و به ترتیب طی روزهای 17 ، 19 و 22 آبان‌ماه در مرحله مقدماتی با حریفان خود روبه‌رو خواهد شد. مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو از 16 آبانماه آغاز می شود.
کد مطلب 1172497

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