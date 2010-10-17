نخستین کنگره 1400 شهید مهندس کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید فرجیان زاده در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای مهندس کشور تصریح کرد: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و در سخت ترین تحریمها، مهندسان ما در حوزه های مختلف به ویژه صنایع دفاعی و رزمی نقش برجسته ای ایفا کردند.

وی ارتقای صنایع دفاعی و عمران و آبادانی کشور را مرهون تلاش جهادگران مهندس در دوران دفاع مقدس خواند و گفت: جهاد خودکفایی نیروهای مسلح که امروز زمینه های استقلال ما را در بحث توان رزمی ایجاد کرده است از ابتکارات و خلاقیتهای دوران جنگ تحمیلی نشأت می گیرد.

فرجیان زاده از ایجاد بانک اطلاعات 1400 مهندس شهید کشور خبر داد و گفت: به دنبال ایجاد این بانک، ستاد کنگره مهندسان شهید جهت تجلیل از این شهدای بزرگوار تشکیل شد که گسترش و تعمیق فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس به جامعه مهندسی، تبیین نقش عقلانیت و علم همراه با ایمان در دوران دفاع مقدس برای دانشجویان مهندسی و معرفی مهندسان شهید برجسته به عنوان الگو از دیگر اهداف برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای مهندس کشور است.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور از ایجاد سایت کنگره مهندسین شهید خبر داد و گفت: سال گذشته علاوه بر برگزاری مسابقه بزرگ "شهدای مهندس در دفاع مقدس" در 9 رشته، زندگینامه 10 شهید مهندس شاخص( شهیدان چمران، تندگویان، طرح چی، آغاسی زاده، صفوی، کابلی، ناجیان، رضوی، باکری و حسینی) تدوین شد که در رویکرد جدید از زندگینامه داستانی این 10 شهید در مراسم افتتاحیه "نخستین کنگره 1400 شهید مهندس کشور" رونمایی می شود.

وی برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس با تخفیف ویژه را از دیگر برنامه های این کنگره اعلام کرد و افزود: تهیه سه فیلم مستند از شهید آغاسی زاده، شهید حسینی و شهید تندگویان و رونمایی از طرح تمبر یادبود 1400 شهید مهندس کشور و دیدار با خانواده این شهدا در سراسر کشور از دیگر برنامه های ستاد کنگره شهدای مهندس کشور است.

سردار فرجیان زاده با اعلام جزئیات برنامه های افتتاحیه "نخستین کنگره 1400 شهید مهندس" تأکید کرد: برنامه افتتاحیه صبح چهارشنبه 28 مهرماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود اما ادامه برنامه های کنگره را طی دو شب (چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 مهرماه) از ساعت 19 تا 22 با شرکت جمعی از خانواده شهدای مهندس کشور و جمعی از پیشکسوتان مهندس رزمی و صنایع دفاع در باغ موزه دفاع مقدس دنبال خواهیم کرد.

وی احداث یادمان مهندسین شهید در مناطق عملیاتی، وزارتخانه های مرتبط و دانشکده های فنی را جمله برنامه های آینده ستاد شهدای مهندس کشور اعلام کرد و افزود: بنا داریم که برگزاری این کنگره را در سالهای آتی در استانهای دیگر پیگیری کنیم ضمن اینکه برای ایجاد فضای مناسبی جهت نمایش آثار مهندسان شهید در همه موزه های دفاع مقدس کشور هماهنگی هایی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور در پایان از ایجاد دو واحد درس اختیاری " نقش مهندسی در دفاع مقدس" برای دانشجویان فنی در دانشگاهها خبر داد و گفت: یکی از پارکهای بزرگ تهران نیز به نام "بوستان مهندسین شهید" نامگذاری می شود.

"نخستین کنگره 1400 شهید مهندس کشور" با حضور تعدادی از مسئولان کشوری و لشکری و خانواده یک صد تن از شاخص ترین شهدای مهندس کشور صبح روز چهارشنبه 28 مهرماه در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.