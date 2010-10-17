مستندساز بوشهری رکورددار جشنواره سینما حقیقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صافی با مستند کوتاه "صحرای زنده" و مستند نیمه ‏بلند "میمند"، در بخش رقابتی مستند تجربی (آزاد) جشنواره حضور دارد. وی در "صحرای زنده"، چرخه‏ موت و حیات در یک بیابان را به تصویر می‏کشد. دوربین این فیلمساز در مستند "میمند"، سراغی از روستای شگفت‏انگیز میمند گرفته است و جستجوگرانه در این منطقه سیر می‏کند.

این مستندساز بوشهری با مستند نیمه ‏بلند "حلزون‏ها"، در بخش موضوعی محیط زیست و طبیعت جشنواره سینما حقیقت نیز شرکت دارد. وی در این فیلم به معرفی انواع گوناگون حلزون‏های خشکی و دریایی پرداخته است.

سیــدحسیــن صـــافی در دو دهـــه اخیر، پژوهش، نویسندگی، تصویربرداری، کارگردانی و تدوین دهها مستند را برعهده داشته و جوایزی از جشنواره‏های مختلف کسب کرده است.

چهارمین جشنواره بین‏المللی سینما حقیقت 17 تا 21 آبان‏ماه برگزار می‌شود.