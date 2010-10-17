مستندساز بوشهری رکورددار جشنواره سینما حقیقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صافی با مستند کوتاه "صحرای زنده" و مستند نیمه بلند "میمند"، در بخش رقابتی مستند تجربی (آزاد) جشنواره حضور دارد. وی در "صحرای زنده"، چرخه موت و حیات در یک بیابان را به تصویر میکشد. دوربین این فیلمساز در مستند "میمند"، سراغی از روستای شگفتانگیز میمند گرفته است و جستجوگرانه در این منطقه سیر میکند.
این مستندساز بوشهری با مستند نیمه بلند "حلزونها"، در بخش موضوعی محیط زیست و طبیعت جشنواره سینما حقیقت نیز شرکت دارد. وی در این فیلم به معرفی انواع گوناگون حلزونهای خشکی و دریایی پرداخته است.
سیــدحسیــن صـــافی در دو دهـــه اخیر، پژوهش، نویسندگی، تصویربرداری، کارگردانی و تدوین دهها مستند را برعهده داشته و جوایزی از جشنوارههای مختلف کسب کرده است.
چهارمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت 17 تا 21 آبانماه برگزار میشود.
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