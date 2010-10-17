به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه حاضر دربرگیرنده عرایض ارسالی مردم و مقامات محلی ایالت فارس به مجلس شورای ملی در دوره‌های دوم و سوم است.

در بخش نخست که در برگیرنده عرایض و مکاتبات به ایالت فارس در دومین دوره مجلس شورای ملی است با توجه به اهمیت و حجم اسناد تحت عناوین مختلف از جمله حکومت نظام السلطنه در فارس، قوام الملک و نصر الدوله، اغتشاشات و درگیریهای شیراز، انتصاب علاء الدوله به حکومت فارس و انجمن ایالتی فارس منتشر خواهد شد.

بخش دوم این مجموعه که در برگیرنده عرایض و مکاتبات ایالت فارس در دوره سوم مجلس شورای ملی است با توجه به عمر کوتاه مجلس سوم بسیار مختصر تر از اسناد مجلس دوره دوم مورد توجه قرار گرفته است.

این بخش نیز با توجه به موضوعات مختلف به مقولاتی چون حکومت مخبرالسلطنه در فارس، موقوفات فارس، شکایت از بانک شاهنشاهی شعبه شیراز و شکایت اهالی آباده از سالار نظام ابرقویی به چاپ خواهد رسید.

"اسناد فارس"هم‌اکنون از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در مراحل پیش از چاپ قرار دارد و به زودی منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.



