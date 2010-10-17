اعلام فراخوان بورس 90 تا پایان مهر/ حمایت از بورس مربیان دانشگاه‌ آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمی نائینی امروز یکشنبه در نشست خبری مدیران کل حوزه دانشجویی وزارت علوم از ثبت نام بیش از هزار نفر در پی فراخوان سال 89 بورس خارج از کشور خبر داد و گفت:‌ پس از غربال‌گری اولیه 450 نفر از میان ثبت نام کنندگان انتخاب شدند که پس از مصاحبه 187 نفر جهت اعزام به عنوان قبول نهایی معرفی شدند این افراد در حال حاضر مشغول آمادگی زبان هستند و همچنین دو سال فرصت دارند تا بتوانند برای کشوری که قصد اعزام دارند ویزا بگیرند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویی خارج وزارت علوم اشاره کرد: اعزام بورسیه‌های سال 89 براساس نیازهای کشور باید هدفمند صورت گیرد لذا کمیته‌های علمی و اساتید ناظر در دانشگاه‌ها برای این 187 نفر مشخص شده‌اند تا آنها را هدایت کنند و این دانشجویان در طول تحصیل خود در خارج از کشور موظف هستند با اساتید ناظر در تماس باشند.

مسلمی نائینی از اعزام 258 نفر دانشجو به فرصت‌های مطالعاتی 6 ماهه طی سال 88 خبر داد و گفت: در حال حاضر که فقط شش ماه از سال 89 سپری شده است 257 نفر به این فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعزام شده‌اند که این فرصت‌های مطالعاتی برای ارتقای علمی دانشجویان بسیار موثر است و سعی شده همه کشورها نیز برای اعزام پوشش داده شوند.

وی از تقاضای 250 موسسه اعزام دانشجو جهت اخذ مجوز خبر داد و گفت: 110 موسسه نمره بالای 43 را گرفته‌اند و موفق به ورود به مرحله مصاحبه‌ شده‌اند.

افزایش مقرری بورسیه ها

مدیرکل بورس و امور دانشجویی خارج وزارت علوم از افزایش 30 درصدی مقرری دانشجویان بورس داخل کشور و افزایش 20 تا 50 درصدی دانشجویان بورس خارج از کشور خبر داد.

حمایت وزارت علوم از بورسیه کردن مربیان دانشگاه آزاد

مسلمی نائینی از حمایت وزارت علوم نسبت به ارتقاء مربیان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی و آزاد اسلامی بورس 10 درصد مربیان هیئت علمی‌شان تا 50 درصد توسط وزارت علوم حمایت خواهد شد.