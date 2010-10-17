سفر شاعر مطرح فلسطینی به ایران

موسی بیدج مترجم آثار ادبی عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حوامده از شاعران برجسته فلسطینی و از مطرح‌ترین منتقدان و نظریه‌پردازان ادبیات مقاومت است که در حال حاضر سردبیر فرهنگی روزنامه اردنی "الدستور" است با این حال تاکنون هیچ اثری از او در ایران ترجمه نشده و این شاعر مطرح در میان ما ناشناخته است.

به گفته وی این شاعر فلسطینی اواخر هفته گذشته به دعوت دانشگاه‌های زابل و زاهدان به ایران آمد و در دو شب شعر شرکت داشت که با استقبال چشمگیر دانشجویان شرق ایران روبرو شد طوری که به رغم بلیط فروشی برای حضور در این نشست‌ها، سالن‌های برگزاری آنها با کمبود ظرفیت جا روبرو شد.

بیدج افزود: در این نشست‌ها به همراه آقای حوامده درباره ادبیات مقاومت و نمونه‌های برجسته آن سخن گفتیم و من هم که تعدادی از شعرهای او را ترجمه کرده بودم، برای حاضران خواندم.

این مترجم ادبیات عرب در پاسخ به این سوال که "با توجه به جایگاه این شاعر فلسطینی در شعر مقاومت، آیا قصد دارید که کتابی مستقل از او ترجمه کنید؟" گفت: مایلم این کار را بکنم ولی حقیقتاً هنوز به طور جدی به فکر آن نیفتاده بودم.

موسی حوامده علاوه بر شاعری که حاصل آن تاکنون 8 مجموعه شعر بوده است، از طنزپرداز مطرح فلسطینی است و 3 کتاب هم در این حوزه دارد.