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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

راه اندازی اولین دانشگاه تربیت بدنی کشور تصویب شد

راه اندازی اولین دانشگاه تربیت بدنی کشور تصویب شد

رئیس پژوهشکده تربیت بدنی از تصویب ایجاد اولین دانشگاه تربیت بدنی کشور با حمایت وزیر علوم خبر داد و گفت: در حال اقدامات اولیه برای راه‌اندازی دانشگاه تربیت بدنی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طالب‌پور امروز یکشنبه در نشست مدیران کل حوزه دانشجویی وزارت علوم با بیان این خبر افزود: ارتقاء پژوهشکده تربیت بدنی به پژوهشگاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تنها مرجع علمی کشور برای ارتقای سطح علمی تربیت بدنی کشور پژوهشکده تربیت بدنی است، گفت: سازمان تربیت بدنی قول داده که در ارتقای پژوهشکده تربیت بدنی به پژوهشگاه کمک کند و این پژوهشکده نیز در زمینه حمایت علمی سازمان تربیت بدنی و تربیت اعضای هیئت علمی در عرصه ورزش که منجر به متوازن و پایدار شدن موفقیت‌های ورزش کشور می‌شود فعالانه عمل خواهد کرد.

کد مطلب 1172515

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