به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص چگونگی دریافت نامه‌های مردمی در سفر مقام معظم رهبری اظهار داشت: مردم قم طی سفر مقام معظم رهبری علاقمند هستند تا درخواستها و دل نوشته‌های خود را به ایشان انتقال دهند که دفتر معظم له عهده دار این مسئولیت است.



حقیقی مقدم گفت: در مراسم استقبال و دیدارهای عمومی مقام معظم رهبری کیمته‌های جمع آوری نامه‌های مردمی فعال خواهند بود و نامه‌های مردم به رهبر معظم انقلاب را جمع آوری می‌کنند.



فرماندار قم با بیان اینکه نامه‌های مردمی در بخشهای استان نیز توسط این کمیته جمع آوری خواهد شد، افزود: بعد از دریافت نامه‌ها طی پروسه‌ای از پیش تعیین شده این نامه‌ها تحویل دفتر مقام معظم رهبری خواهد شد تا در ادامه، پاسخگویی به نامه‌ها در فرصتی مناسب صورت گیرد.



وی با تأکید بر اینکه مردم از مکاتبات غیرضروری پرهیز کنند، ادامه داد: از مردم خواهشمندیم تا در صورت ضرورت مکاتبه‌ای داشته باشند و بدانند که نامه‌ها تنها در روز مراسم استقبال و در دیدار‌های رهبر معظم انقلاب با اقشار مختلف مردم جمع آوری خواهد شد.



حقیقی مقدم تصریح کرد: تقاضایی که از مردم می‌شود این است که برای ایجاد در تسریع رسیدگی به نامه‌ها، آدرس دقیق محل سکونت و همچنین شماره تلفن خود را در نامه‌ها قید کنند.