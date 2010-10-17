400 هزار مترمربع زمین از تصرف زمین خواران خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، هدایت الله میرمرادزهی ظهر یکشنبه در نشست شورای حفاظت از زمینهای ملی زاهدان اظهارداشت: 400 هزار مترمربع از زمینهای ملی شهرستان نیکشهر که توسط زمین خواران به صورت غیرقانونی تصرف شده بود توسط شورای حفاظت از اراضی ملی طی یک سال گذشته رفع تصرف و به دولت باز گردانده شد.

وی گفت: عملیات رفع تصرف از 600 هزار مترمربع زمینهای تصرف شده توسط زمین خواران در این شهرستان تا ده روز دیگر آغاز و تعیین تکلیف می شود.

میرمرادزهی افزود: تصرفات مشهود اراضی ملی 97 درصد کاهش یافته و در اجرای احکام نیز این شهرستان 310 درصد رشد داشته است.

فرماندار نیکشهر اضافه کرد: در سال گذشته 37 حکم برای 61 زمین خوار در این شهرستان صادر و پدیده زمین خواری ریشه کن شده است.

میرمرادزهی یادآور شد: میانگین تصرفات از 11 هزار متر مربع به 140 متر مربع به ازای هر مورد کاهش یافته است.

وی گفت: با هماهنگی مسوولان، شوراها و مردم با کسانی که اراضی ملی را تصرف می کنند به شدت برخورد می شود و اجرای مصوبات این شورا و احکام معوق همواره مورد تاکید است.

فرماندار نیکشهر افزود: تعیین تکلیف زمینهای 22 روستا توسط بنیاد مسکن انجام و اراضی تصرف شده به وسیله زمین خواران به روستاییان واگذار شد.

در این نشست تسریع در رسیدگی به پرونده های زمین خواران و هماهنگی بیشتر اعضای شورای حفاظت اراضی ملی در انجام کارها مورد تاکید قرار گرفت.