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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

فرماندار نیکشهر:

400 هزار مترمربع زمین از تصرف زمین خواران خارج شد

400 هزار مترمربع زمین از تصرف زمین خواران خارج شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار نیکشهر گفت: 400 هزار مترمربع از زمینهای ملی این شهرستان که توسط زمین خواران به صورت غیرقانونی تصرف شده بود به دولت بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، هدایت الله میرمرادزهی ظهر یکشنبه در نشست شورای حفاظت از زمینهای ملی زاهدان اظهارداشت: 400 هزار مترمربع از زمینهای ملی شهرستان نیکشهر که توسط زمین خواران به صورت غیرقانونی تصرف شده بود توسط شورای حفاظت از اراضی ملی طی یک سال گذشته رفع تصرف و به دولت باز گردانده شد.

وی گفت: عملیات رفع تصرف از 600 هزار مترمربع زمینهای تصرف شده توسط زمین خواران در این شهرستان تا ده روز دیگر آغاز و تعیین تکلیف می شود.

میرمرادزهی افزود: تصرفات مشهود اراضی ملی 97 درصد کاهش یافته و در اجرای احکام نیز این شهرستان 310 درصد رشد داشته است.

فرماندار نیکشهر اضافه کرد: در سال گذشته 37 حکم برای 61 زمین خوار در این شهرستان صادر و پدیده زمین خواری ریشه کن شده است.

میرمرادزهی یادآور شد: میانگین تصرفات از 11 هزار متر مربع به 140 متر مربع به ازای هر مورد کاهش یافته است.

وی گفت: با هماهنگی مسوولان، شوراها و مردم با کسانی که اراضی ملی را تصرف می کنند به شدت برخورد می شود و اجرای مصوبات این شورا و احکام معوق همواره مورد تاکید است.

فرماندار نیکشهر افزود: تعیین تکلیف زمینهای 22 روستا توسط بنیاد مسکن انجام و اراضی تصرف شده به وسیله زمین خواران به روستاییان واگذار شد.

در این نشست تسریع در رسیدگی به پرونده های زمین خواران و هماهنگی بیشتر اعضای شورای حفاظت اراضی ملی در انجام کارها مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 1172518

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