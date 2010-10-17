اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تیم دوچرخه‌ سواری استان برای شرکت در مسابقات لیگ دسته یک دوچرخه ‌سواری آقایان بزرگسالان کشور به اردبیل اعزام شدند.

مهدی صالحی، رضا خسروی و مسلم مهرپویا اعضای تیم اعزامی را تشکیل می ‌دهند.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری قاین و پاس بیرجند در جام آزادگان

تیم شهرداری قاین در ادامه مسابقات لیگ دسته سه کشور جام آزادگان میزبان تیم پاس بیرجند بود.

تیم پاس با نتیجه چهار بر صفر میزبان خود تیم شهرداری قاین را پشت سرگذاشت.

تیم شهرداری قاین شنبه هفته آینده در ایرنشهر میهمان تیم نیروگاه ایرانشهر است.

تیم پهنایی قاین در جام حذفی کشور مغلوب ایران‌جوان بوشهر شد

از سری مسابقات فوتبال جام حذفی کشور جام آزادسازی خرمشهر در هفته سوم این مسابقات تیم‌های پهنایی قاین و ایران‌جوان بوشهر مقابل هم قرار گرفتند.

این دیدار که به میزبانی شهرستان قاین و در استادیوم شهید امین‌زاده این شهرستان برگزار شد با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم ایران‌جوان بوشهر پایان یافت.

دوچرخه‌ سواران بشرویه مسیر بشرویه تا مشهد مقدس را رکاب می ‌زنند

به مناسبت میلاد امام هشتم حضرت رضا (ع) تیم دوچرخه‌سواری شهرستان بشرویه متشکل از هشت نفر مسیر بشرویه تا مشهد مقدس را رکاب می‌ زنند.

سیدمرتضی شمشادی، عباس طاووسی، مجتبی اخلاقی، محسن شیری، علیرضا عطار، علی هراتی و عباس هراتی به سرپرستی علی گنج‌ بخش از امروز مسیر بشرویه، گناباد، رباط سفید، مشهد مقدس(حرم مطهر) را می ‌پیمایند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری در شهرستان بیرجند

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری ویژه دختران 6 الی 9 سال و مسابقه دوچرخه سواری بانوان در شهرستان بیرجند برگزار می شود.

این همایش چهارشنبه 28 مهر ماه ساعت 16 در میدان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقه دوچرخه سواری بانوان نیز پنج شنبه 29 مهر ماه ساعت 9 صبح در زمین چمن دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.