به گزارش خبرنگار مهر فرح اصولی، نقاش و رئیس هیئت داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون‌فر در نشست مطبوعاتی که صبح امروز، 25 مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد، گفت: برای من همیشه این مسئله مهم بود که ترکیب داوران باید متفاوت باشد. اعتقاد ندارم اگر قرار است رشته نقاشی داوری شود، داوران فقط نقاش باشند آنهم در یک سبک خاص.

وی در توضیح این مطلب ابراز کرد: ما در ایران هنوز محافظه‌کار و حساس در داوریها عمل می‌کنیم. در دوسالانه ششم نیز با انتخاب عباس کیارستمی یا یحیی فیروزی که یک معمار برجسته است، مورد سرزنش قرار گرفتم. خیلی مهم نیست این افراد نقاش نباشند بلکه شعور، سواد و نگاه به طبیعت مسئله اصلی است. آرزومندم در سینما و تئاتر هم این تفکر عوض شود.

اصولی درباره ترکیب هیئت داوران این دوره عنوان کرد: ترکیب داوران باید متفاوت باشد. رزیتا شرف جهان در نگارخانه خود با هنرمندان مختلف و نوگرا کار می‌کند. من دوست داشتم کار جوانها دیده شود و به نمایشگاه‌های جهانی راه پیدا کند برای همین او را انتخاب کردم. بهنام کامرانی همیشه با مواد مختلف کار می‌کند و طراحی نمایشگاه‌ها را نیز برعهده دارد که مهم است.

این نقاش در مورد انتخاب محمد ابراهیم جعفری ابراز کرد: او استاد خود من بود. معلم وکارشناس بی‌نظیری است و مصطفی اسدالهی از قوی‌ترین گرافیستهایی است که نقاشی می‌کند. با این ترکیب طیف گسترده‌ای از کارها ارزیابی شد چون وقتی سلایق شبیه یکدیگر نبودند .این ترکیب کمک کرد گرایشهای مختلف در نمایشگاه دیده شود.

اصولی با بیان انکه در این دوره یک اثر هم از سوی تماشاگران انتخاب می‌شود، در مورد گرایش بیشتر جوانان به کارهای فیگوراتیو عنوان کرد: در دوره اولی که جشنواره را داوری می‌کردیم گرایش جوانها برای کارای انتزاعی خیلی زیاد بود و در این دوره کارهای فیگوراتیو. ما نسبت به این شیوه حساس نبودیم و تنها ملاکمان انتخاب کارهای قوی بود.

وی ادامه داد: باید یک واقعیت را درنظر داشته باشیم. در دنیا هنر انتزاعی تقریبا کنار رفته است. به واسطه سفرهایی که به نقاط مختلف می‌روم، شاهد هستم بیشتر جوانان بغیر از ویدئوآرت، چیدمان و عکاسی دیجیتال در زمینه نقاشی به سراغ فیگور رفته‌اند.

اصولی با اشاره به اینکه امروزه 95 درصد کارهای نقاشی فیگوراتیو هستند، ابراز کرد: شاید جوانهای ما حرف دلشان را از این طریق می‌زنند و می‌توانند به نوعی خودشان را توصیف کنند. در انتزاع فرصت توصیف برای موقعیت اجتماعی کمتر روی می‌دهد ولی در فیگور علاوه‌بر توصیف موقعیت اجتماعی، افراد بهتر می‌‌توانند خودشان را بروز دهند. فیگور دغدغه جوانان دنیا است که وارد کارهای ایرانیان نیز شده است.

وی در بخش دیگری از این نشست سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک جریان هنری را ستود: بندرت در ایران رسم است که بخش خصوصی بخواهد روی موضوع زیربنایی هنر یعنی جوانان 15 تا 25 ساله سرمایه‌گذاری کند. در کشورهای پیشرفته دنیا چنین امری متداول است اما در اینجا تنها موسسه دامون‌فر اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

اصولی در مورد کیفیت کارها گفت: به عنوان داوری که در هر سه دوره جشنواره حضور داشتم، تغییر کیفی در هر دوره می‌‌بینم. اینبار داوری به دلیل قوی‌تر شدن کارها سخت‌تر بود که نشاندهنده قوت کار جوانان است. البته استعداد همیشه هست اما در درازمدت یک هنرمند شناخته می‌شود. برگزیدگان دوره‌های قبل نشان دادند جشنواره دامون‌فر محلی برای دیده‌شدن است و نگارخانه‌ها کار آنها را می‌شناسند.

وی سپس به کسانی که آثارشان به جشنواره راه نیافته است، گفت: ممکن است آثار جوانان به همه دوسالانه‌ها یا جشنوار‌ه‌هایی مثل نمایشگاه ما، راه نیافته باشد اما آنها نباید مایوس شوند.بهرحال برخی از آثار به خاطر کمبود جا رد شده‌اند. ورود به یک جشنواره ملاک خوب بودن یک هنرمند نیست.

اصولی افزود: در همه حال راه هنر پرپیچ و خم و طولانی است که باید با تواضع و طلبگی آن را طی کرد و در دراز مدت افراد مشخص می‌شوند.

سیف الله پویاراد، مدیر جشنواره دامون‌فر هم در ادامه نشست به ارائه گزارشی در این دوره پرداخت: در کنار نمایشگاه دو کارگاه با حضور یاسمین سینایی برگزار که اولین کارگاه همزمان با روز جهانی کودک آغاز شد و کارگاه دوم از 22 تا 27 مهر برپا است. کارگاه دیگری هم توسط تعدادی از برگزیدگان دوره‌‌های قبل اداره می‌شود.

وی سپس به آمار شرکت کنندگان اشاره کرد: 4 هراز و 496 اثر از هزار و 678 هنرمند زیر 25 سال دریافت کردیم که در نقاشی 657 نفر، در طراحی 346 نفر، در تصویرسازی 287 نفر و در پوستر 296 نفر حضور داشتند. 64 درصد شرکت کنندگان هم خانمها بودند.

به گفته پویا راد بیشترین شرکت‌کنندگان بعد از تهران از استانهای اصفهان، آذربایچجان شرقی و غربی، خراسان و فارس بودند و قرار است همچون دوره‌های قبل یکی از اساتید هنرهای تجسمی مورد تجلیل قرار بگیرد.