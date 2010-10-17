مشکل مالیاتی مانع خروج هدیه تهرانی از کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، "خیابان‌های آرام" به کارگردانی کمال تبریزی که از ابتدای شروع پروژه با مشکلاتی در راه تولید روبه رو شده بود ، به تازگی با مشکل دیگری مواجه شده‌است.

گروه تولید این پروژه ظاهرا جمعه هفته گذشته برای شروع فیلمبرداری عازم کشور ارمنستان شده‌بود، اما هدیه تهرانی بازیگر نقش اول این فیلم به دلیل مشکلات مالیاتی، یکشنبه شب هفته گذشته مجوز خروج از کشور را نیافت و به همین دلیل نتوانست به گروه بپیوندد. گفته می‌شود گروه تولید این فیلم هم اکنون در ارمنستان منتظر حضور هدیه تهرانی برای شروع فیلمبرداری هستند.

گویا او نیز در حال رفع و رجوع مشکلات مالیاتی‌اش است تا هرچه زودتر با مرتفع کردن آن به گروه تولید اضافه شود. پیش از این نیز تولید فیلم سینمایی کمال تبریزی بنا به مشکلاتی متوقف شده بود، توقفی که موجب شد تا گروه تولید رضا عطاران بازیگر نقش اول مرد خود را از دست بدهد.