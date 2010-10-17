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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

فرماندار بیرجند:

زیرساختهای صنعت گردشگری در خراسان جنوبی فراهم نیست

زیرساختهای صنعت گردشگری در خراسان جنوبی فراهم نیست

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار بیرجند گفت: نبود زیرساختهای مناسب برای صنعت گردشگری در خراسان جنوبی از مهمترین دلایل عدم رشد این صنعت در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌علی قاسم‌ زاده‌ نداف در بازدید از بازارچه صنایع دستی بیرجند برقراری بازارچه صنایع دستی را حرکت بسیار خوب و در راستای رونق صنایع دستی توصیف کرد و افزود: خراسان جنوبی در مسیر شرق کشور قابلیت تبدیل به قطب گردشگری و صنایع دستی را دارد و مشکلات نبود سرمایه گذار بخش خصوصی ناشی از این است که اطلاع رسانی درستی برای معرفی قابلیت های استان صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: در این بازارچه ‌ها قابلیت و شناسنامه استان معرفی می ‌شود و اگر حمایت‌های لازم در غالب تعاونی‌ها صورت بگیرد خراسان جنوبی قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری و صنایع دستی کشور را دارد.

فرماندار بیرجند از آمادگی این مجموعه برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در راستای شکوفایی صنعت گردشگری، جذب توریسم و توسعه و تقویت صنایع دستی استان خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم وام‌های خوداشتغالی را به افراد علاقمند در این رشته ‌ها اعطاء کنیم.

قاسم ‌زاده نداف تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌های لازم برای استان فراهم شود گردشگری استان وضعیت بهتری را پیدا می‌ کند و خراسان جنوبی می ‌تواند در مسیر شرق کشور کانونی برای معرفی توانمندی‌های صنایع گردشگری باشد.

قاسم‌زاده نداف همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان، اختصاص اعتبارات و ارائه تسهیلات به بخش گردشگری را راهکارهای مناسبی برای کم‌ کردن فاصله موجود با شرایط آرمانی دانست.

وی با اعلام اینکه هتل کوهستان بیرجند تا 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد، افزود: مطالعات راه اندازی بازارچه ویژه بانوان در بیرجند انجام شده است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی با تاکید بر این که ارتقای گردشگری در بیرجند از دغدغه های اصلی فرمانداری است، گفت: هر چند نسبت به گذشته در وضعیت مطلوبی به سر می بریم ولی تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم که با تخصیص اعتبارات و فراهم کردن تسهیلات لازم باید این فاصله را به سرعت از بین ببریم. 

کد مطلب 1172527

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