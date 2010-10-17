ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس 69 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، عباس رنجبر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ارزش ریالی ترانزیت خارجی نیمه نخست امسال در منطقه آزاد ارس به حدود 310 میلیارد ریال رسیده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال گذشته چهارهزار و 245 دستگاه کامیون در این منطقه بارگیری شده بود، اظهار داشت: در سال جاری با رشد 97 درصدی به هشت هزار و 372 دستگاه رسیده است.

رنجبر اضافه کرد: درشش ماهه نخست سالجاری هزار و 828 دستگاه واگن در این منطقه تخلیه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 59 درصد رشد دارد.

وی اعلام کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در خصوص توسعه خط آهن داخل محدوده شهرک صنعتی 135 هکتاری منطقه آزاد ارس که محدوده عملیاتی فعلی این منطقه است ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی در این منطقه به دو برابر افزایش خواهد یافت.

رنجبر گفت: برای توسعه ترانزیت در منطقه آزاد ارس سایت حمل و نقل به مساحت تقریبی 250هکتار طراحی شده و به زودی عملیات اجرایی آماده سازی آن شروع خواهد شد.

وی توسعه حمل و نقل را به عنوان یکی از استراتژی های برتر سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد و افزود: در همین راستا احداث بارانداز، انبارهای وسیع و تاسیسات حمل و نقلی در سایت حمل و نقل و نیز در چندین نقطه از منطقه از جمله شهرک های صنعتی 260 هکتاری، صنایع تبدیلی و به خصوص سایت دو هزار و 400 هکتاری فرودگاه ارس پیش بینی شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: در این راستا با آماده شدن سایت 260 هکتاری صنایع پاک و"های تک" احداث انبارهای مورد نیاز و نیز باسکول و باراندازهای لازم پیش بینی شده و مجوزهای لازم برای احداث آنها صادر شده است.

رنجبر اظهار داشت: منطقه آزاد ارس به دلیل موقعیت استراتژیک خود و واقع شدن در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی از توانمندی بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است و به این دلیل همواره مورد توجه ویژه بازرگانان و تجار در طول قرن اخیر بوده و مرز جلفا از قدمت یکصد ساله در این خصوص برخوردار است.

وی تاکید کرد: احداث پل های مختلف چوبی و آهنی برای انتقال کالا و تردد انسان به صورت ریلی و زمینی از جلفای ایران به جلفای نخجوان کنونی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال های گذشته بوده و به خط ریلی و زمینی سراسری کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز متصل است نشانگر ظرفیت این منطقه برای توسعه حمل و نقل است.

رنجبر گفت: برنامه های سازمان منطقه آزاد ارس برای توسعه ترانزیت در این منطقه آن را به یک مرکز منطقه ای و بین المللی حمل و نقل تبدیل خواهد کرد که توان نقش آفرینی بسیار بالایی در جابجایی کالا در منطقه را خواهد داشت.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستان های جلفا و کلیبر را به مساحت 51 هزار هکتار شامل می شود.