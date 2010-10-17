به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش گفت: با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر افزایش بهره‌ وری در این ابلاغیه، وزارت نیرو اولین کنفرانس ملی مدیریت بهره وری با رویکرد اصلاح ساختار اداری را فردا برگزار می کند.

این کنفرانس با شعار تحقق کار مضاعف با بهره ‌وری در کار؛ ‌تحقق همت مضاعف با اصلاح ساختار اداری از سوی شرکت آبفای استان تهران برگزار خواهد شد. نگرش رویکرد آسیایی به بهره ‌وری، نگرش نوین به مدیریت بهره ‌وری، کار مضاعف و بهره‌ وری، ‌بهره ‌وری نیروی انسانی در این همایش، در دستور کار است.