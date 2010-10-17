فیلم جدید رابرتز صدرنشین اکران جهانی شد

یه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی انیمیشن سه بعدی "من نفرت انگیز" هم جایگاه دوم جدول فروش را به دست آورد. "بخور عبادت کن دوست داشته باش " که از 13 اوت اکران جهانی خود را آغاز کرده تاکنون در اکران جهانی 9/79 میلیون دلار فروش داشته است. در حالی که انیمیشن " من نفرت انگیز" که از 18 اوت اکران جهانی خود را آغاز کرد تا کنون به مرز فروش 9/136 میلیون دلاری رسید.
اما در تعطیلات آخر هفته گذشته "بخور عبادت کن دوست داشته باش" 6/18 میلیون دلار فروخت و صدر نشین جدول فروش شد. در حالی که میزان فروش "من نفرت انگیز" این هفته 8/17 میلیون دلار فروش داشت و رتبه دوم جدول فروش را به خود اختصاص داد.
فیلم سه بعدی "اهریمن مقیم : زندگی پس از مرگ" این هفته 8 میلیون دلار در اکران جهانی فروخت و فیلم سوم جدول فروش شد. به این ترتیب مجموع فروش این فیلم تا کنون به رقم 2/197 میلیون دلار رسید. رتبه چهارم جدول فروش جهانی در اختیار قسمت دوم فیلم " وال استریت: پول هرگز نمیخوابد" ساخته جدید الیور استون قرار دارد. این فیلم در آخر هفته گذشته9/7 میلیون دلار فروش داشت.
فیلم "شوالیه و روز" هم رتبه پنجم جدول را اشغال کرد. این فیلم که تا کنون در اکران جهانی 167 میلیون دلار فروخته ، آخر هفته گذشته 2/7 میلیون دلار فروش داشت.
فیلم سینمایی "بخور عبادت کن دوست داشته باش" به لطف استقبال زنان و خانوادهها صدرنشین جدول فروش آخر هفته سینماهای جهان شد.
یه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی انیمیشن سه بعدی "من نفرت انگیز" هم جایگاه دوم جدول فروش را به دست آورد. "بخور عبادت کن دوست داشته باش " که از 13 اوت اکران جهانی خود را آغاز کرده تاکنون در اکران جهانی 9/79 میلیون دلار فروش داشته است. در حالی که انیمیشن " من نفرت انگیز" که از 18 اوت اکران جهانی خود را آغاز کرد تا کنون به مرز فروش 9/136 میلیون دلاری رسید.
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