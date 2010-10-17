شهرهای گلستان در معرض یک تا سه نوع سیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی یک روزه سیلاب شهری در گرگان افزود: ویژگی هیدرولوژیکی استان موجب شده که هر چهار نوع سیلاب شهری رودخانه‌ای، موضعی، ناگهانی و ساحلی در شهرهای استان امکان وقوع داشته باشد.



وی با بیان اینکه در بحث سیلاب شهری باید مدیریت یکپارچه را اجرا کرد، یادآور شد: شرکت آب منطقه‌ای گلستان با این رویکرد مطالعات طرح جامع سیل حوضه گرگانرود را انجام داده و در دست اجرا دارد و این موضوع مختص یک نقطه نیست بلکه کل حوضه آبریز را شامل می‌شود و مواردی نظیر مدیریت آبخیزداری و مدیریت آبخوان‌داری و مدیریت سیلابدشت و تعیین حریم و بسنر و پهنه‌ سیلاب و ... را دربرمی‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان حفاظت از مناطق مسکونی نظیر شهرها را به عنوان هدف اصلی مدیریت یکپارچه سیل عنوان کرد و افزود: همکاری همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه امری ضروری است که خوشبختانه مدیران استان با درک این موضع در این خصوص هماهنگ هستند.

وی وقوع سیلاب را یکی از ویژگی‌های جداناپذیر رودخانه‌های استان برشمرد و تصریح کرد: از حدود دو هزار و 600 کیلومتر رودخانه‌های استان تقریباً 660 کیلومتر آن از مناطق مسکونی و حساس عبور می کند که این مسئله اهمیت توجه مهندسی رودخانه‌ها را دو چندان می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه کنترل سیلاب در اهداف احداث سدها، آنرا در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از این پدیده طبیعی، بسیار موثر خواند.

حیدریان خاطرنشان کرد: تجربیات ارزشمند حاصل از مدیرت سیلاب سال‌های گذشته مانع از وقوع فاجعه انسانی در سیلاب سال‌های اخیر شده است.

وی یادآور شد: مطالعه طرح جامع سیل استان، اجرا ی طرح اضطراری سیل گرگانرود، برگزاری و حضور فعال در

کارگروه سیل، استقرار سیستم‌های هشدار سیل، اجرای طرح زهکشی اراضی اولویت‌دار درسطح 10 هزار هکتار از مهمترین اقدامات در جهت مدیریت سیلاب در استان است.

حیدریان، اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی مستمر در سطح شهرها و روستاهای استان، اجرای مانورهای مقابله با سیل در جهت افزایش آمادگی شهروندان، شناسایی مناطق آسیب پذیر و اولویت‌دار استان با نگاه مدیریت بحران را از دیگر این اقدامات برشمرد.

کارگاه آموزشی مدیریت سیلاب شهری به همت شرکت آب منطقه‌ای گلستان و با هدف بررسی علمی راه‌های کاهش خسارات ناشی از سیلاب در شهرهای استان و تبادل تجربیات در تالار شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.