افزایش 14 درصدی شکایات مردمی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 52 پرونده نیز در حال حاضر در حال پیگیری است و در طی این مدت 14 مورد بازرسی برنامه ای و دو مورد بازرسی فوق العاده صورت گرفته و همه پرونده های شکایات مردمی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ابلاغ شده است.

طرح خود اظهاری در ادارات استان اجرا می شود

محمدی اظهار داشت: اجرای طرح خود اظهاری، طراحی شبکه بازرسان افتخاری و برون سپاری وظایف سازمانی به حوزه های دارای تخصص کافی و بررسی وضعیت بانک های استان از جمله برنامه های سازمان در نیمه دوم امسال است.

وی با بیان اینکه نظارت بر تمام امور انرژی و نیروی زیادی را می طلبد اجرای طرح خود اظهاری را گامی موثر در این راستا دانست و افزود: در این طرح پرسشنامه ای به همه سازمان ها ارسال و پاسخ آن دریافت می شود و یک راستی آزمایی نیز در خصوص پاسخ های رائه شده صورت می گیرد.

تنها 40 درصد تعهد اشتغال در بنگاه های زود بازده محقق شده است

مدیر کل سازمان بازرسی استان زنجان، رسیدگی به وضعیت بانک ها و منابع مالی آن ها را از برنامه های نیمه دوم امسال سازمان بازرسی عنوان کرد و یادآور شد: بررسی وضعیت بنگاه های زودبازده از برنامه های نیمه اول امسال بود که در مجموع با وضعیت ایده آل فاصله داشت.

محمدی ادامه داد: از 100 اشتغالی که باید در بنگاه های زود بازده ایجاد می شد تنها 40 درصد محقق شده و این با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته از 506 مورد مناقصه برگزار شده در 189 مورد نماینده سازمان حضور یافته و 11 مورد ابطال مزایده وجود داشته است.

محمدی یادآور شد: در یک مورد با اصلاح روند برگزاری مناقصه، 250 میلیون تومان صرفه جویی صورت گرفت و در موارد دیگری نیز مبالغی به میزان 100 میلیون، 32 میلیون و کمتر به بیت المال بازگشته است.

ارتباط دوسویه با اصحاب رسانه از عوامل موفقیت هر چه بیشتر سازمان بازرسی است

مدیر کل سازمان بازرسی استان زنجان گفت: یکی از راهکارهای توفیق سازمان بررسی در انجام امور محوله ارتباط دوسویه با اصحاب رسانه و مطبوعات است چرا که خبرنگاران به دلیل ارتباط نزدیک با مردم از دردل و مشکلات آنها آگاهند و رابط بین مسئولین و مردم هستند و این برای سازمان بازرسی از جایگاه ویژه برخوردار است.

محمدی مراجع اطلاعاتی و امنیتی، استانداری، ائمه جمعه و سایر دستگاه هایی که با توده مردم در ارتباط هستند را از دیگر منابع اطلاتی سازمان یاد کرد و اظهار داشت: جهت جلوگیری از انجام کارهای موازی و بهره گیری از اطلاعات یکدیگر شورایی متشکل از با حضور مدیر کل بازرسی، مدیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات و دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل شده است که در جلسات ماهانه خود به بررسی موضوعات و تبادل اطلاعات می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: وظایفی که در اصل 174 قانون اساسی برای سازمان بازرسی به عنوان دستگاه نظارتی زیر نظر قوه قضائیه پیش بینی شده، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اداری کشوری است و تمام اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور انجام میدهد در راستای همین دو وظیفه است.