45 میلیارد تومان از بودجه جوایز صادراتی تامین اعتبار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فتح اله کرمانشاهی گفت: در حال حاضر نرخ تسهیلات ریالی اعطایی بانک توسعه صادارت به صادر‌کنندگان‌، 12 درصد و ارزی 2 درصد است، این درحالی است که بودجه تخصیصی برای جوایز صادراتی سالجاری 110 میلیارد تومان بوده که تا‌کنون 45 میلیارد تومان از این مبلغ تامین اعتبار شده و در حال ابلاغ به استانها است.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: با توجه به بدهی‌ها و کسری بودجه برای پرداخت جوایز صادراتی، سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی را نیز ارایه داده است که بر این اساس، افزایش تسهیلات صادراتی از 2 درصد به 8 درصد نیز در دستور کار قرار دارد و بانک مرکزی پس از جمع‌آوری اطلاعات از بانکها‌، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته بررسی نرخ ارز‌ ادامه داد: با پیگیری ‌های صورت گرفته معاملات آتی ارز نیز به مرحله اجرا در آمده است‌.

کرمانشاهی با اشاره به طرح اعتبارسنجی متمرکز در بانکها و رفع برخی موانع موجود در استفاده از تسهیلات بانکی برای متقاضیان‌، ادامه داد: تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی به 5 میلیون دلار و اشخاص حقوقی از 20 میلیون دلار به 30 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی، سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاداتی به بانک مرکزی مبنی بر سپرده‌گذاری 200 میلیون دلاری در بانک‌های تجاری برای صدور انواع ضمانت نامه ارزی در حوزه خدمات مهندسی (‌شرکت در مناقصه‌، حسن انجام کار و پیش پرداخت‌) ارایه کرده است.

کرمانشاهی درباره تاسیس مراکز تجاری در کشورهای هدف گفت: با پیگیری‌های انجام شده، اتاق بازرگانی ایران پیشنهادهای کارشناسی شده خود را به سازمان توسعه تجارت ارایه خواهد کرد تا پس از تایید برای دریافت تسهیلات ارزی بلند مدت به بانک‌های عامل معرفی شوند.

وی افزود: به منظور استفاده از خطوط ری فاینانس برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه کالاهای سرمایه‌ای قابل صادرات در سال 89 معادل 1.78 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده شده که 1.5 میلیارد دلار آن از محل منابع بانک مرکزی و 200 میلیون یورو دیگر نیز از منابع بانک توسعه صادرات تامین شده است.