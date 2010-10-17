دیدار با سپاهان آسان تر از بازی با نساجی است

ایوب ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به نظر من بازیکنان ماشین سازی به خود باوری خوبی رسیده اند و این انگیزه را یافته اند که برابر تیم های بزرگ به فکر پیروزی باشند.

وی ادامه داد: بازی ما برابر نساجی در مقابل دیدگان نزدیک به 25 هزار تماشاگر قائمشهری برگزار شد و تیم نساجی نیز آمده بود تا با برد این دیدار خانگی خود را به پایان برساند اما غیرت و تعصب مثال زدنی بازیکنان ماشین سازی، حریف را از رسیدن به هدفش باز داشت تا این پیروزی شیرین نصیب تیم ما شود.

ذوالفقاری دیدار با نساجی که با برتری شاگردان وی به پایان رسید را سخت تر از دیدار آینده تیمش برابر سپاهان ارزیابی و تصریح کرد: به نظر من دیداری که برابر نساجی برگزار کردیم، بازی بسیار نفس گیر و سختی بود چرا که حتی تیم های بزرگ نیز نمی توانند با دست پر قائم شهر را ترک کنند.

وی ادامه داد: با توجه به حضور تماشاگران پر تعداد و جوی که در ورزشگاه قائم شهر حاکم بود تیم ما با وجود خستگی ای که داشت روز سختی را پشت سر گذاشت وبه نظر من علی رغم اینکه هنوز با سپاهان بازی نکرده ایم دیدار با نساجی برای ما مشکل تر از مصاف با سپاهان بود.

وی پیروزی برابر نساجی را که در ضربات پنالتی حاصل شد، نتیجه تلاش بازیکنان و حمایتهای مدیر باشگاه دانست و گفت: همه بازیکنان ماشین سازی در دیدار با نساجی از جان مایه گذاشتند و تا آخرین نفس برای پیروزی تلاش کردند.

سرمربی ماشین سازان در ادامه به دیدار روز سه شنبه تیمش مقابل سپاهان اصفهان اشاره کرد و افزود: ما منتظر بازی با سپاهان بودیم و از همان ابتدای مسابقات جام حذفی به بازیکنان گفته بودیم که پس از دو پیروزی حریف یک تیم لیگ برتری خواهیم بود.

ذوالفقاری تصریح کرد: سپاهان تیمی است که چند بازیکن ملی پوش دارد و همواره جزو مدعیان قهرمانی بوده اما تیم ما نیز حریف دست و پا بسته ای نخواهد بود و ما منتظریم که روز بازی با سپاهان فرا برسد تا بتوانیم نتیجه ای خوب برابر این تیم لیگ برتری کسب کنیم.

وی اضافه کرد: شاید روی کاغذ سپاهان شانس بیشتری برای برد داشته باشد اما باید بگویم که این تیم برای رویارویی با ماشین سازی استرس دارد چرا که بازی جام حذفی است و اینگونه بازی ها همواره میدانی برای غافلگیری تیم های بزرگ بوده است.

ذوالفقاری در خصوص محل برگزاری این دیدار نیز گفت: من از مسئولان استانی می خواهم که به خاطر هواداران ماشین سازی با برگزاری این دیدار در ورزشگاه باغشمال موافقت کنند تا ما بتوانیم از امتیاز میزبانی نهایت استفاده را کرده و پیروز دیدار برابر سپاهان باشیم. سپاهان همواره بازیهایی که در تبریز برگزار کرده ، مقابل ورزشگاه پر از تماشاگر قرار گرفته و همین امر سبب شده تا تیم های تبریزی مقابل این تیم مدعی نتایج خوبی بگیرند.

وی در پایان اظهار داشت: برای دیدار سه شنبه با سپاهان یکی دو بازیکنان مصدوم داریم اما من از این بابت نگران نیستم چرا که نفرات جانشین شایسته ای در اختیار داریم که می توانند همانند نفرات اصلی عملکردی خوب داشته باشند.

دیدار تیم های ماشین سازی دبیری تبریز و سپاهان اصفهان از چهارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی روز سه شنبه هفته جاری در تبریز برگزار می شود.

ماشین سازی در دو مرحله گذشته این رقابتها تیم های داروسازی سبحان رشت و نساجی مازندران را در زمین حریفان شکست داده است.