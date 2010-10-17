طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد اجرایی می شود

خسرو ارتقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: در قالب اجرای این طرح بزرگ آبسازی، سدی انحرافی بطول 250 و ارتفاع چهار متردر شمال آزاد راه هشتگرد - کرج در منطقه کردان ساخته می شود.



وی گفت: برای اجرای کامل طرح تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد، 3.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در مرحله اول 400 میلیون تومان برای آغاز اجرای عملیات اختصاص می یابد.



ارتقایی افزود: تغذیه و افزایش سطح آب سفره های زیر زمینی، جلوگیری از سیلاب و شور شدن اراضی منطقه از جمله مزایای اجرای این طرح است.



مدیرکل آب منطقه ای استان تهران همچنین قول پیگیری اختصاص چهار لیتر آب در ثانیه از سد طالقان برای شهر صنعتی 800 هکتاری این شهرستان را داد.



با تامین آب این شهر بزرگ صنعتی، امکان انتقال و استقرار صد واحد صنعتی در آن فراهم می شود.



شهر صنعتی 800 هکتاری ساوجبلاغ در حوزه بخش چهارباغ این شهرستان قرار دارد.