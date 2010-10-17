جشنواره کاتی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری در خصوص برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره تولیدات مراکز مهارت آموزی آبانماه در ساری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره از سیزدهم آبانماه با همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور و مراکز زیر پوشش شاخه کار و دانش اداره کل فرهنگ و ارشاد ا سلامی برگزار می شود، افزود: هنرجویان استانهای مازندران، سمنان، گیلان، خراسان رضوی و شمالی آثار خود را در این جشنواره ارائه می کنند.

ابراهیمی با ضرورت دانستن اطلاع رسانی در زمینه کارکرد آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مهارتهای هنری رشته کار و دانش تصریح کرد: کشف استعداد و ظرفیتهای بالقوه دانش آموزان، هدایت تحصیلی اثربخش، آسیب شناسی همجواری آموزش دانش نظری و آموزش عملی، بررسی چگونگی فرآیند اجرایی آموزش کار و دانش در مراکز مهارت آموزی فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهداف برگزاری جشنواره کاتی است.

وی هدف اصلی جشنواره را ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان کارو دانش به صورت کاربردی به جای دانش تنها نظری دانست و یادآور شد: آگاهی دادن به جامعه برای درک بهتر از دورنمای کارو دانش و آسیب شناسی عملکردی دانش نظری و

کشف استعداد و ظرفیتهای دانش آموزان از جمله اهداف اصلی این جشنواره است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه جشنواره در سه بخش اصلی نمایشگاهی، کارگاهی و همایشها برگزار می شود، گفت: بخش مسابقه در رشته های گرافیک، عکس و نقاشی برگزار شده و آثار اساتید، مدرسان و فارغ التحصیلان مراکز در رشته های هنری در بخش فنی ارائه می شود.

وی در رابطه هیئت داروان این جشنواره اظهار داشت: داود ارسونی در بخش عکاسی، عبدالرضا احمدی، علیرضا صداقتی داور و فاطمه پری نژاد در بخش گرافیک، سیداحمد طاهرپور و بهنام صدق داور در بخش عکاسی، شکوفه جمالی در بخش نقاشی، محمود صیاد محمدی در بخش نقاشی این جشنواره را داوری خواهند کرد.

جشنواره کاتی از سیزدهم آبانماه به مدت یک هفته در ساری برگزار می شود.