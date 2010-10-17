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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

سرپرست حجاج ایرانی با مراجع عظام دیدار کرد

سرپرست حجاج ایرانی با مراجع عظام دیدار کرد

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در دیدار با مراجع عظام در قم گزارشی از وضعیت پذیرش، گزینش و آموزش روحانیون و همچنین گزارش سفر به کشورهای الجزایر و اندونزی جهت شرکت در اجلاس حج را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در دیدار حجت الاسلام قاضی عسگر سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه توفیق خدمت به حجاج افتخاری بزرگ است گفت: یکی از الطاف و عنایات غیبی خداوند متعال خدمت به حجاج است که به بعضی از بندگان خود این توفیق را می‌دهد و باید خدمتگزاران به حجاج قدر آن را بدانند.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه کنگره‌ جهانی و عظیم حج فرصت بسیار بزرگی برای معرفی معارف اهل بیت (ع) به جهان اسلام است اظهار کرد: حج به جهان اسلام تعلق دارد و شما هم با ارتباط قوی و با تدبیر و اخلاق اسلامی می‌توانید با تمام مسلمانان جهان ارتباط برقرار کنید و شیعه را به جهان اسلام بیش از پیش معرفی کنید.

وی با تأکید بر حضور همیشگی شیعیان در حرمین شریفین و در مراسم حج گفت: با علما و دانشمندان جهان اسلام ارتباط داشته باشید و معارف بلند و نورانی اهل بیت (ع) را به جهانیان منتقل کنید و اگر شبهات و اشکالاتی در زمینه مذهب دارند، پاسخگوی آنها باشید.

آیت الله صافی با تأکید بر ضرورت حفظ حجاب و شئونات اسلامی و پوشیدن چادر برای بانوان ایرانی که به حرمین شریفین مشرف می‌شوند افزود: باید بانوان ما به گونه‌ای رفتار کنند که موجب عزت بیشتر و اعتبار و سرافرازی شیعه و مملکت ما باشد.

وی با تأکید بر رعایت اخلاق و ادب اسلامی آن را بهترین وسیله‌ برای نزدیک شدن قلبها و احترام ملتها و توجه به ایران اسلامی دانست.

خطر اسرائیل به مسلمانان گوشزد شود 

بر اساس این گزارش آیت الله مکارم شیرازی در دیدار حجت الاسلام قاضی عسکرگفت: حج فصلی از سال است و زندگی است، ولی فرصتی برای تمام زندگی انسان محسوب می شود و باید در همین راستا برنامه ریزی کنیم. روحانیون حج نیز با این دیدگاه زائرین را هدایت کنند.

ایشان حساسیت کار روحانیون کاروانها را مهم دانستند و افزودند: لازم است کتابهای جامعی برای استفاده روحانیون کاروانهای حج تدوین و منتشر شود.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تفرقه افکنی دشمنان گفتند: لازم است همه مسلمانان را به وحدت دعوت کنیم و خطر دشمنان اسلام از جمله اسرائیل را گوشزد کنیم.

ایشان همچنین انتخاب حجت الاسلام قاضی عسگر را شایسته و ارزشمند توصیف کردند و برای وی و مدیریت جدید بعثه مقام معظم رهبری آرزوی موفقیت نمودند.

کد مطلب 1172542

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