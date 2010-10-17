آبهای سطحی گلستان باید مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین ناصری ظهر یکشنبه در نشست آب منطقه ای استان افزود: باید با کنترل آبهای سطحی و هدایت آنان به بخش کشاورزی، شرب و صنعت علاوه بر جلوگیری از هدررفت این منابع، موجب رونق بخشهای مختلف به ویژه بخش کشاورزی شد.

وی گفت: گلستان برغم نام و سرسبزی‌اش با مشکل کم آبی مواجه است و برای حل این مشکل نیازمند اجرای طرحهایی در زمینه سر و سامان دادن به آبهای سطحی هستیم و این بخش از اولویتهای توسعه استان است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار اقدامات پیشگیرانه و مدیریت سیلاب در استان گلستان باید افزایش یابد تا در آینده شاهد سیلابهای مخرب نباشیم.



ناصری افزود: سیلاب در گذشته خسارات سنگین جانی و مالی به جای گذاشته که این مسئله اهمیت اقدامات پیشگیرانه را به همه ما گوشزد می‌کند.



به گفته وی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای کمک به مدیران برای اجرای پروژه‌های مهم در این بخش آمادگی دارند و در این خصوص از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.



نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سیلاب شهری را از جمله اقدامات ارزشمند و قابل تقدیر خواند و افزود: فعالیتهای اطلاع‌رسانی و آموزشی در این خصوص بسیار موثر است و باید افزایش یابد.