هزاران سرخ پوش تظاهرات می کنند/ آماده باش 2400 پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، قرار است که هزاران سرخ پوش از ایالت های مختلف تایلند امروز یکشنبه برای شرکت در تظاهراتی بزرگ در استادیوم آیوتهایا گردهم بیایند.

همچنین تظاهرکنندگان از ایالت های شمالی پیش از عزیمت به ایالت آیوتهایا که قرار است به گروهی دیگر از مخالفین بپیوندند، در بانکوک گردهم آیند و این تظاهرات ساعت 10 شب پایان می یابد.

بر اساس این گزارش سرخپوشان هفته گذشته به یاد قربانیان تظاهرات خونین ماه مارس تا مه سال جاری و همچنین برای آزادی زندانیان که به دلیل ایجاد ناآرامی و نقض قوانین بازداشت شده اند، تظاهراتی را برپا کردند.

مخالفان دولت تایلند موسوم به سرخ پوشان خواهان استعفای آبیسیت وجاجیوا نخست وزیر، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند.

سرخپوشان از هواداران تاکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶، از قدرت سرنگون شد.

از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.