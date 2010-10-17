ماشین سازی مقابل سپاهان حریفی از پیش باخته نیست

افشین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پیروزی دلچسب و با ارزشی که ماشین سازی در قائم شهر و مقابل چشم 25 هزار هوادار نساجی کسب کرد ، روحیه بازیکنان و کادر فنی تیم بالاتر رفت تا برای رویارویی با سپاهان به لحاظ روانی آماده تر شوند.

وی ادامه داد تا قبل از بازی با سپاهان که روز سه شنبه برگزار می شود تمرینات آماده سازی تیم به شکل منظم به انجام می رسد و کادر فنی و بازیکنان تلاش می کنند که به لحاظ تاکتیکی نیز به مرز آمادگی کامل برسند.

افشین دبیری در ادامه به دیدار ماشین سازان مقابل سپاهان اشاره کرد و گفت: بازی با سپاهان سخت است چرا که این تیم یکی از تیم های قدر و یکدست فوتبال کشورمان است و بدون شک روی بازیهای جام حذفی حساب جداگانه ای باز کرده است اما جام حذفی همواره جولانگاه تیم های با انگیزه بوده و تیم ما نیز از نظر انگیزه در سطح فراتری نسبت به حریف برخوردار است.

وی افزود: شاید نام سپاهان سبب شود که خیلی ها روی کاغذ این تیم را برنده بازی با ماشین سازی بدانند اما مجموعه باشگاه ماشین سازی اعم از مدیریت، کادر فنی، بازیکنان و... همه باهم امیدواریم که روز سه شنبه یکی از شگفتی های جام حذفی را در تبریز رقم بزنیم. من با توجه به انگیزه و روحیه بالای کادر فنی و بازیکنان ماشین سازی به جرات می گویم که مقابل سپاهان تیمی از پیش باخته نیستیم و برای پیروز شدن امید داریم.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز با بیان اینکه در صورت پیروزی تیمش مقابل تیم لیگ برتری سپاهان پاداش ویژه ای برای اعضای تیم در نظر گرفته، تصریح کرد: من تا به اینجای کار از عملکرد تیم رضایت دارم چرا که توانسته دو مرحله از جام حذفی را با پیروزی پشت سر گذاشته و اکنون حریف تیم سپاهان شود اما اگر تیم ما بتواند از سد حریف لیگ برتری خود بگذرد، کاری بس بزرگ انجام داده که بایستی برای این مهم پاداش ویژه ای در نظر بگیریم.

وی در خصوص محل برگزاری این دیدار نیز گفت: ما در حال رایزنی هستیم تا دیدار ما با سپاهان در ورزشگاه باغشمال (تختی) یا زمین چمن لشگر 31 عاشورا برگزار شود چرا که معتقدم در اینگونه ورزشگاهها تشویق تماشاگران بیشتر اثرگذار است و ما بهتر می توانیم از امتیاز میزبانی استفاده کنیم.

دیدار تیم های ماشین سازی دبیری تبریز و سپاهان اصفهان از چهارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی روز سه شنبه هفته جاری در تبریز برگزار می شود.

ماشین سازی در دو مرحله گذشته این رقابتها تیم های داروسازی سبحان رشت و نساجی مازندران را در زمین حریفان شکست داده است.