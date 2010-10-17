  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

احمدی نژاد:

آماده مذاکره با 1+5 هستیم/ تاکید بر شروط قبلی

آماده مذاکره با 1+5 هستیم/ تاکید بر شروط قبلی

رئیس جمهور با بیان اینکه آماده مذاکره با 1+5 هستیم گفت: گفتگوی ایران با 1+5 مبتنی بر عدالت و احترام باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز در استادیوم تختی و در جمع مردم اردبیل با اشاره به پیشنهاد مذاکره کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: ما آماده مذاکره هستیم اما گفتگویی که از موضع عدالت و احترام باشد.

وی با اشاره به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره دارد عنوان کرد: اول اینکه آیا شما به مقررات آژانس پایبند هستید یا نه، دوم اینکه هدف شما از مذاکره دوستی، همکاری یا دشمنی است؟ سوم اینکه در مذاکره از منطق و قانون تبعیت می کنید یا هر جا که کم آوردید شروع به سروصدا کردن و صدور قطعنامه می پردازد و چهارم اینکه نظر شما درباره بمبهای اتمی رژیم صهیونیستی چیست؟

وی با بیان اینکه هر پاسخی دادید برای ما فرقی نمی کند گفت: دوست داریم نظرات قانونی و منطقی بدهید اما اگر غیر از آن هم نظراتی ارائه کردید با شما مذاکره خواهیم کرد. اما مذاکره ما با کسی که می خواهد با ما همکاری و دوستی کند و قانون را بپذیرد با کسی که قصد دشمنی دارد و نمی خواهد بر پایه عدالت گفتگو کند متفاوت است.

وی تصریح کرد: البته ممکن است سکوت کنیم که معنای سکوت ما این است که شما به مقررات آژانس پایبندی ندارید و از بمبهای رژیم صهیونیستی حمایت می کنید و در مذاکرات به دنبال دوستی نیستید.

وی گفت: اشکال ندارد اما بدانید اگر در مسیر دوم حرکت کنید نتیجه همان است که تاکنون گیرتان آمده نه سرسوزنی بیشتر.

کد مطلب 1172547

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها