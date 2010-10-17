آماده مذاکره با 1+5 هستیم/ تاکید بر شروط قبلی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز در استادیوم تختی و در جمع مردم اردبیل با اشاره به پیشنهاد مذاکره کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: ما آماده مذاکره هستیم اما گفتگویی که از موضع عدالت و احترام باشد.

وی با اشاره به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره دارد عنوان کرد: اول اینکه آیا شما به مقررات آژانس پایبند هستید یا نه، دوم اینکه هدف شما از مذاکره دوستی، همکاری یا دشمنی است؟ سوم اینکه در مذاکره از منطق و قانون تبعیت می کنید یا هر جا که کم آوردید شروع به سروصدا کردن و صدور قطعنامه می پردازد و چهارم اینکه نظر شما درباره بمبهای اتمی رژیم صهیونیستی چیست؟

وی با بیان اینکه هر پاسخی دادید برای ما فرقی نمی کند گفت: دوست داریم نظرات قانونی و منطقی بدهید اما اگر غیر از آن هم نظراتی ارائه کردید با شما مذاکره خواهیم کرد. اما مذاکره ما با کسی که می خواهد با ما همکاری و دوستی کند و قانون را بپذیرد با کسی که قصد دشمنی دارد و نمی خواهد بر پایه عدالت گفتگو کند متفاوت است.

وی تصریح کرد: البته ممکن است سکوت کنیم که معنای سکوت ما این است که شما به مقررات آژانس پایبندی ندارید و از بمبهای رژیم صهیونیستی حمایت می کنید و در مذاکرات به دنبال دوستی نیستید.

وی گفت: اشکال ندارد اما بدانید اگر در مسیر دوم حرکت کنید نتیجه همان است که تاکنون گیرتان آمده نه سرسوزنی بیشتر.