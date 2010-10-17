تعلیم و تربیت با پیوند خانه و مدرسه تحقق خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ هفته پیوند اولیا و مربیان که در مدرسه دخترانه شاهد حضرت خدیجه(س) واقع در منطقه نیروگاه قم با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان و مدیران استانی برگزار شد، نقش پیوند اولیا و مربیان در سرنوشت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان را اثرگذار دانست و اظهار داشت: امر تعلیم و تربیت با پیوند بین خانه و مدرسه محقق خواهد شد.



وی یکی از برنامه‌های مناسب و موثر در سازمان آموزش و پرورش را نامگذاری هفته‌ای با عنوان هفته پیوند اولیا و مربیان همزمان با بیست و چهارم لغایت سی ام مهرماه دانست و در این خصوص اضافه کرد: دو رکن موثر در تربیت دانش آموزان که نقش اثرگذاری در آینده کشور دارند، خانه و مدرسه هستند و چنانچه پیوند درست وهدفمندی بین این دو ایجاد شود و اولیا در تعامل با مربیان از وضع تحصیلی و پرورشی دانش آموزان در مدارس اطلاع حاصل کنند، این امر می‌تواند در سرنوشت دانش آموزان تأثیرگذار باشد.



امین جعفری خاطرنشان کرد: خانه و مدرسه زمانی می‌توانند رسالت خود را امر تعلیم و تربیت دانش آموزان به درستی انجام دهند که هر دو به طور کامل از وظایف و نقش خود آگاه و بین اولیا و مربیان تعامل و احترام و اعتماد متقابل وجود داشته باشد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم همچنین تصریح کرد: چنانچه بتوانیم امر تربیت در خانه و مدرسه را هماهنگ سازیم، می‌توانیم بر جامعه نیز اثرگذار باشیم و به سوی هدف نهایی و مشخص که همان تربیت نسل آینده است پیش برویم.



وی با بیان اینکه اگر دو عنصر خانه و مدرسه با هم همکاری داشته باشند، می‌توانند عنصر سومی با عنوان نسل آینده ساز متعهد را تربیت کنند، اظهار داشت: در پرتوی امر تعلیم و تربیت و نهاد آموزش و پرورش و با تعامل بین اولیا و مربیان می‌توان انسان‌هایی فرهیخته، دانشمند، مسئولیت پذیر، مصلحت اندیش، مطلیع امر و ... تربیت کرد.