موسسه استاندارد به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده است

به گزار ش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز استاندارد در ساری افزود: داشتن راندمان مناسب ، افزایش توسعه و رعایت شاخص ها با استاندارد میسر است.

وی اظهار داشت : همه فعالیت های دستگاه های اجرایی باید در زیر چتر استاندارد قرار بگیرند تا به توسعه دست یابیم.

نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به اینکه موسسه استاندارد باید جایگاه ویژه ای داشته باشد بیان کرد: بنده معتقدم این موسسه در کشور جایگاه مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه استاندارد مجموعه نظارتی است که باید کار حاکمیتی انجام دهد ، یادآور شد: موسسه استاندارد باید مورد اعتماد مردم و دولت باشد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: با حجم عظیم فعالیت هایی که بر عهده موسسه استاندارد است و با محدودیت های آزمایشگاهی که دارد قادر به انجام همه امور نیست.

وی افزود: از نظر اقتصادی در شرایطی هستیم که اگر به استانداردها توجه نشود ، بسیاری از هدف های برنامه دست یافتنی نخواهند بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لحاظ کردن استاندارد ، کاهش قیمت تمام شده را به همراه دارد تصریح کرد: در برخی از واحدهای تولیدی تنها از 30 درصد ظرفیت استفاده می شود که در صورت عدم توجه به استانداردها ، 70 درصد ظرفیت باقیمانده ، خالی می ماند.

وی با بیان اینکه دولت بیشتر از بخش خصوصی به استاندارد نیازمند است گفت: با منابع محدود ، برای موفقیت در بازار رقابتی ، چاره ای جز افزایش بهره وری و راندمان نداریم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به گسترش موسسات همکار سازمان استاندارد یادآور شد: بهتر است استاندارد به کارهای تصدی گری نپرداخته و در مواقع لزوم به نمونه گیری بپردازد.

وی با بیان اینکه پشت قانون هدفمندی، انگیزه های مقدسی نهفته است خاطرنشان کرد: این انگیزه ها منجر به افزایش راندمان و مصرف بهینه می شود.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه هنوز قشر عظیم جامعه از اهداف و برنامه های این قانون مطلع نبوده و فقط به دو مقوله خوشه و دهک آشنایی دارند خاطرنشان کرد: رسانه ها باید در زمینه تنویر افکار عمومی فعالیت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

وی افزود: دولت از پیامدهای قانون هدفمندی متضرر می شود و برای همین منظور 20 درصد از درآمدهای آن به دولت اختصاص یافته است.

یوسف نژاد واردات را برای تولید کنندگان ، موقعیت خطرناکی دانست.