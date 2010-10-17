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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۷

هشت جایگاه سوخت سی ان جی در شهر اراک به بهره برداری می رسد

هشت جایگاه سوخت سی ان جی در شهر اراک به بهره برداری می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: عملیات احداث هشت جایگاه سی ان جی در شهر اراک به پایان رسیده است و بزودی به بهره برداری می رسد.

مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه شش جایگاه از 30 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: هم اکنون دو جایگاه میدان فراهان و کوی الهیه به اتمام رسیده است.

وی از افتتاح چند پروژه شهری تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: بزرگترین مرکز خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی بین راهی استان در پارک شهید باهنر شهر اراک با حضور بخش خصوصی، تا پایان سال جاری  به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: در راستای طرح جامع کاهش آلودگی هوا، پیگیریهای لازم در خصوص اختصاص 20 میلیارد ریال به منظور اجرای سیستم هوشمند حمل و نقل و ترافیک صورت پذیرفته و مطالعات آن بطور جامع به پایان رسیده است.

میری  در خصوص فعالیت‌های شهرداری اراک در حوزه‌ حمل و نقل گفت: تکمیل بوستان ترافیک به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک، آموزش عملی کودکان و نهادینه کردن رفتار ترافیکی صحیح در کودکان،  الحاق 70  دستگاه اتوبوس کولردار به مجموعه سازمان اتوبوسرانی شهرداری، خط کشی معابر، افزایش سرعت گاه ها و گذرگاه های عابر پیاده، اصلاحات هندسی، جدول گذاری حد فاصل میادین حافظیه و ورزش، رنگ آمیزی جداول و اصلاحات هندسی از عمده فعالیت‌های شهرداری است.

 وی از حذف بلیت های اتوبوس ها در اراک خبر داد و  افزود: طرح اجرای کارت شهروندی و حذف بلیت از سیستم حمل و نقل شهری در آینده‌ای نزدیک صورت می‌پذیرد.

میری در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم به عنوان یکی از معضلات مهم و قدیمی شهر اراک گفت: در راستای خدمات رسانی بیشتر به شهروندان و ساماندهی مشاغل مزاحم، 20 هکتار زمین در محدوده حد فاصل کمربندی شمالی و ریل راه آهن به مشاغلی که در زمینه خدمات خودرویی فعالیت می کنند اختصاص می‌یابد.

کد مطلب 1172551

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