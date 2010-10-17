161 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان آذربایجان شرقی پرداخت شد

داود برنج فروش آذر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 100 میلیارد ریال هم در حال واریز به حساب خسارت دیدگان است، گفت: بیشترین غرامت به باغداران پرداخت شده است.

وی، میزان غرامت پرداختی به خسارات باغات آذربایجان شرقی را 95 میلیارد و 564 میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: 37 میلیارد و 371 میلیون ریال در بخش مزارع ، 13 میلیارد و 510 میلیون ریال در بخش دام ، 12 میلیارد و 534 میلیون ریال در بخش طیور و دو میلیارد و 827 میلیون ریال هم برای زنبورداران پرداخت شده است.

برنج فروش آذر با اشاره به عدم استقبال کشاورزان از بیمه محصولات خود خاطرنشان کرد: تنها در زمان بروز حادثه و ورود خسارت به محصول شاهد هجوم بهره برداران برای بیمه محصولات خود هستیم.

وی، بر فرهنگ سازی در زمینه بیمه محصولات تاکید کرد و گفت: تمدید بدهی ها و پرداختهای غرامت های بلاعوض عاملی برای عدم رغبت کشاورزان به بیمه محصول خود است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حال حاضر از 110 محصول تحت پوشش بیمه در کشور 50 نوح محصول در این استان بیمه هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 73 کارگزاری در سطح آذربایجان شرقی فعال هستند به کمبود کارگزارن بیمه در این استان اشاره کرد و افزود: افزایش تعداد شرکت های بیمه گذارهم به دلیل کاهش تعرفه ها به صرفه ارزیابی نشده است.

وی، بهره برداران تحت پوشش بیمه آذربایجان شرقی را در زیر بخش های زراعت ، دام ، طیور ، زنبور عسل و آبزیان 74 هزار و 315 نفر اعلام کرد و افزود: سال گذشته 41 هزار و 70 بهره بردار خسارت دیدند.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: از 171 هزار و 18 هکتار سطح بیمه شده مزارع استان به 111 هزار و 119 هکتار خسارت وارد شد.

وی مساحت خسارت وارد شده به باغات استان را پنج هزار 419 هکتار اعلام کرد و افزود: از 198 هزار و 654 راس دام بیمه شده 62 هزار و 383 راس دام خسارت دیدند.

برنج فروش آذر همچنین اظهارداشت: از 19 میلیون و 579 هزار قطعه طیور آذربایجان شرقی یک میلیون و 14 قطعه و از 74 هزار و 570 فروند زنبور عسل استان 15 هزار و 858 فروند زنبور عسل خسارت دیدند.