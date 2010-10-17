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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات امروز برگزار می‌شود

انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات امروز برگزار می‌شود

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اعلام کرد: مراسم انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت امروز یکشنبه راس ساعت 14:30 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های مندرج در روزنامه های سراسری مورخ 30 و 31 شهریور ماه و نیز سوم و چهارم مهرماه 89 و همچنین پیرو اطلاع رسانی هفته گذشته مدیر کل مطبوعات داخلی و نیز اطلاعیه منتشره در تاریخ 21/7/89 دور اول انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات در سیزدهمین دوره هیئت نظارت امروز یکشنبه راس ساعت 14:30 در محل تالار وحدت به نشانی خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار می شود.

برخی شایعات مطرح شده در مورد تعویق تاریخ برگزاری فاقد صحت بوده و این انتخابات در تاریخ از پیش اعلام شده برگزار می شود.

مدیران مسئول مطبوعات کارت شناسایی معتبر (کارت هویت مدیر مسئولی) را جهت حضور در جلسه به همراه داشته باشند.

کد مطلب 1172556

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