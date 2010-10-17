به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های مندرج در روزنامه های سراسری مورخ 30 و 31 شهریور ماه و نیز سوم و چهارم مهرماه 89 و همچنین پیرو اطلاع رسانی هفته گذشته مدیر کل مطبوعات داخلی و نیز اطلاعیه منتشره در تاریخ 21/7/89 دور اول انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات در سیزدهمین دوره هیئت نظارت امروز یکشنبه راس ساعت 14:30 در محل تالار وحدت به نشانی خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار می شود.

برخی شایعات مطرح شده در مورد تعویق تاریخ برگزاری فاقد صحت بوده و این انتخابات در تاریخ از پیش اعلام شده برگزار می شود.

مدیران مسئول مطبوعات کارت شناسایی معتبر (کارت هویت مدیر مسئولی) را جهت حضور در جلسه به همراه داشته باشند.