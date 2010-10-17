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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

سالانه پنج سیلاب مخرب در کشور به وقوع می پیوندد

سالانه پنج سیلاب مخرب در کشور به وقوع می پیوندد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: سالانه پنج سیل شدید و خسارت بار در کشور رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد فرید لطیفی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی سیلاب در گرگان افزود: از سال ‪ ۸۶ تا ‪  حدود ۴۰۰ سیل مخرب در کشور رخ داده که به طور میانگین هر سال پنج سیل شدید و خسارت بار بوده است.

به گفته وی سیل، دومین حادثه مخرب پس از زلزله در ایران است و تاثیرات آب و هوایی می‌تواند نقش مهم و اساسی در بروز سیل داشته باشد.
 
وی تصریح کرد: افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و تبدیل شدن روستاها به شهر نیز نقش اساسی در بروز سیل‌های مخرب دارند.
 
وی ادامه داد: خوشبختانه امروزه با اقدامات خوبی که در زمینه کاهش اثرات مخرب سیل انجام شده، شاهد کاهش تلفات بودیم.
 
لطیفی در ادامه گفت: باید با توسعه شهرها مخالفت جدی کرد زیرا این مسئله خطرات زیادی به دنبال دارد و در مجموع فرایند شهرنشینی اثرات مخرب دارد.
 
وی  از تدوین و آماده اجرایی شدن طرح مدیریت رودخانه‌ها در کشور و شورایعالی مدیریت بحران خبر داد و افزود:  اجرای پروژه‌های مهندسی رودخانه نقش مهمی در مدیریت سیلاب و کاهش خطرات ناشی از سیل در کشور دارد.
کد مطلب 1172557

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