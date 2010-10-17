سالانه پنج سیلاب مخرب در کشور به وقوع می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد فرید لطیفی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی سیلاب در گرگان افزود: از سال ۸۶ تا حدود ۴۰۰ سیل مخرب در کشور رخ داده که به طور میانگین هر سال پنج سیل شدید و خسارت بار بوده است.
به گفته وی سیل، دومین حادثه مخرب پس از زلزله در ایران است و تاثیرات آب و هوایی میتواند نقش مهم و اساسی در بروز سیل داشته باشد.
وی تصریح کرد: افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و تبدیل شدن روستاها به شهر نیز نقش اساسی در بروز سیلهای مخرب دارند.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروزه با اقدامات خوبی که در زمینه کاهش اثرات مخرب سیل انجام شده، شاهد کاهش تلفات بودیم.
لطیفی در ادامه گفت: باید با توسعه شهرها مخالفت جدی کرد زیرا این مسئله خطرات زیادی به دنبال دارد و در مجموع فرایند شهرنشینی اثرات مخرب دارد.
وی از تدوین و آماده اجرایی شدن طرح مدیریت رودخانهها در کشور و شورایعالی مدیریت بحران خبر داد و افزود: اجرای پروژههای مهندسی رودخانه نقش مهمی در مدیریت سیلاب و کاهش خطرات ناشی از سیل در کشور دارد.
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