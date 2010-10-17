هزار کیلومتر خطوط انتقال برق در گیلان تعمیر شد

کریم آزادگان در گفتگو خبرنگار مهر افزود: همچنین کابل زمینی خط شهید سیادتی - رشت مرکزی حد فاصل میدان مصلی تا میدان نیروی دریایی رشت در سه نقطه مختلف و در سه روز متوالی که به دلیل آسیب دیدگی در اوج گرمای تابستان امسال سبب قطعی جریان برق و خاموشی منطقه تحت پوشش شده بود، بخش های معیوب کابل با مفصل و کابل جدید تعویض و این مسیر از شبکه خطوط دوباره وارد مدار شد.

وی در ادامه از بهره برداری پست 230.63.20 سپید رود خبر داد و اظهارداشت: با تعویض سوزنی ها، پنجه ها و بازوهای مربوط به باسبار 42 شامل خروجی های منجیل، پسکولان و هرزویل پست سپید رود در شبکه بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: تپ چنجرهای ترانس های قدرت یک و دو پست بی بی حوریه، تپ چنجر ترانس قدرت یک پست چوکا، تپ چنجر ترانس قدرت دو پست پونل و تپ چنجر ترانس قدرت سیار مهرآباد پست سیار اسالم پس از سرویس و اورهال کامل در مدار شبکه انتقال قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه روغن ترانس قدرت دو پست چمخاله تصفیه کامل شده است، افزود: این ترانس دوباره در شبکه بهره برداری قرار گرفت.

آزادگان در ادامه سرویس و تعمیرات روتین و پیشگیرانه تجهیزات پستهای انتقال و فوق توزیع پستهای (شفت، پوپلین، دانشگاه، چوکا، بی بی حوریه، حسن رود، پونل، سیاراسالم، شهید صمدی، رودسر دو و املش) طبق برنامه از پیش تعیین شده را از دیگر اقدامات برق منطقه ای استان عنوان کرد.