1100 نابینا و کم بینا درخراسان جنوبی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار ارائه شده 0.8 تا 1.2 درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از اختلالات بینائی رنج می برند.

وی اظهارداشت: برغم نیم قرن تلاش برنامه‌ ریزی شده برای کنترل تراخم میزان نابینایان جهان بعلت ازدیاد جمعیت و پیرشدن آن افزایش یافته است.

به گفته وی اگر تدابیر لازم برای کنترل این میزان بکار گرفته نشود، تعداد نابینایان جهان تا سال 2020 دو برابر خواهد شد و کشورهای در حال توسعه بیشترین فشار را از این بابت، متحمل خواهند شد.

رزاقی ادامه داد: در حال حاضر 50 میلیون نابینا در سراسر جهان وجود دارد که پیش بینی می شود تا سال 1400 این تعداد به 90 میلیون نفر برسد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: آمار نابینایان، کم بینایان و معلولان چشمی کشور در حال حاضر قریب 800 هزار نفر پیش بینی می شود که بسیاری از این معلولیتها (کم بینایی و نابینایی) قابل پیشگیری است و می توان از بروز آن جلوگیری کرد.

رزاقی اظهارداشت: برخی از اختلالهای چشمی به دوران بارداری مادر مربوط می شود که از دوران جنینی باید پیشگیری آغاز شود.

وی تصریح کرد: سرخجه،عفونتهای دوران بارداری، ضربات و تصادفات، مصرف داروهای غیرمجاز، نبود تغذیه کافی و صحیح، کم تحرکی و در نهایت جریانهای خاص روحی روانی مادران به خصوص در سه ماهه اول که هر کدام می تواند عاملی برای بروز نوعی اختلال چشمی و حتی کم بینایی و نابینایی در جنین و نوزاد باشد.

وی گفت: کمبود انواع ویتامین B که در چرخه متابولیسم رشد چشم و ضمایم آن در دوران بارداری بسیار مهم است، می تواند عامل مؤثری در بروز اختلالهای چشمی شود.

رزاقی بیان داشت: توصیه می شود مادران در دوران بارداری و بعد از بارداری، از میوه ها، سبزی ها، انواع باقلا و غلات بخصوص لوبیاها و غذاهایی که دارای فیبر بیشتری هستند. همچنین سبزیهایی نظیر کرفس، گل کلم، کلم برگ، کاهو و محصولاتی که از گندم و جو ساخته می شوند، بیشتر استفاده کنند.

وی تصریح کرد: والدین از معاینات چشم و بینایی کودک خود نباید غافل شوند و باایجاد شرایط محیطی لازم برای کودک از نظر نور، وجود اشیای رنگی، محرکهای خاص بینایی و نیز ارتباط با این ابزار ادراکی، زمینه را برای آزمایش بینایی چشم کودک فراهم سازند و در صورت وجود اختلال در بینایی و تشخیص زودرس، اقدام به درمان کنند.

وی با تأکید به ضرورت توجه دقیق والدین ( بخصوص مادر) به سلامت ظاهر چشم، حرکات چشم و رفلکسهایی که در چشم دیده می شود، از ابتدای تولد حتی با وجود سلامت ظاهری تصریح کرد :والدین باید از شش ماهگی اولین نوبت معاینات بینایی را برای تضمین سلامت چشم و بینایی کودکشان انجام دهند، تا خطری بینایی فرزندشان را تهدید نکند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی افزود: متخصصان در علم پزشکی اظهار می دارند حدود 60 درصد اختلالات بینایی قابل درمان و 20 درصد آن قابل پیشگیری است.

وی ادامه داد :گفته می شود 50 درصد از افراد دارای اختلال در بینایی، قبل از تولد و 50 درصد، بعد از تولد به این عارضه دچار می شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت : در حال حاضر تعداد یک هزار و 194 نفر کم بینا و نابینا در استان خراسان جنوبی شناسایی و تحت پوشش خدمات سازمان می باشند.

رزاقی افزود: در این گروه 20 کودک زیرسن 6 سال و 223 دانش آموز و243 نابینا فارغ التحصیل ،39 نفر دانشجوو تعداد 669 نفر نفر بیسواد می باشند.

وی عنوان کرد: 20 نفر نابینا با تحصیلات دیپلم ،کارشناسی و کارشناسی ارشد در ادارات مشغول به کار می باشند .

رزاقی اضافه کرد: 242 نابینا تحت پوشش خدمات مستمر سازمان و 606 نابینا از خدمات بیمه مکمل برخوردار می باشند.

وی ارائه آموزشهای تحرک و جهت یابی ،مهارت های اجتماعی ،بریل آموزی،آموزش اپراتوری تلفن ، ارائه تجهیزات کمک آموزشی و توانبخشی ،پرداخت سرمایه کار و تامین هزینه های لوازم ضروری و معیشتی را از خدمات ارائه شده به نابینایان برشمرد.

وی گفت: در راستای شناسایی و مداخله به موقع معلولیت بینایی، برنامه غربالگری بینایی کودکان همه ساله از ابتدای آبانماه تا ابتدای آذر ماه اجرا می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت زمان تشخیص در حال حاضر کودکان یکسال تا 6 سال مورد ارزیابی قرار می گیرند که سازمان بهزیستی استان دارای 6 پایگاه در شهرستانهای بیرجند ، فردوس، قاین، نهبندان مجهز به دستگاه تشخیصی کودکان یک تا سه سال می باشد.

رزاقی افزود: همچنین 14 پایگاه دائمی در سطح استان در طول سال آمادگی ارزیابی بینایی کودکان را داراست.

وی ادامه داد: ارزیابی اولیه تشخیص ودرمان رایگان انجام میشود و در مراحل ثانویه بخشی از هزینه های درمان پزشکی بصورت حمایت های موردی پرداخت می شود.