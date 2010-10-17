به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین علی اکرامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های فرهنگی و قرآنی سازمان بهزیستی استان قم اظهار داشت: حفظ و روخوانی قرآن، حفظ آیه‌ها و احادیث، خوشنویسی در موضوعات قرآنی، فرهنگی و خدمت‌رسانی، برنامه نمایشهای مذهبی، تواشیح، سرود، همخوانی، قرآن برای همه گروه‌های سنی و... از جمله موضوعات برنامه‌های فرهنگی و قرآنی این سازمان است.



وی افزود: حدود 350 نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی استان قم نیز در کلاس های هنری شامل خیاطی، آموزش کامپیوتر، زبان انگلیسی، معرق کاری، گلدوزی، سفره آرایی، خطاطی و طراحی شرکت کردند.



اکرامی ادامه داد: در گروه سنی مقطع ابتدایی نیز حدود 400 نفر و در گروه سنی نوجوانان و جوانان حدود 800 نفر و مربیان و والدین مهدهای کودک و خانواده سازمان بهزیستی در برنامه های قرآنی این سازمان شرکت کردند.



وی با بیان اینکه امسال حدود هزار و 300 کودک گروه سنی 3 تا 6 سال با همکاری موسسه خیریه مهد نبی وابسته به دفتر آیت الله گلپایگانی در فعالیتهای قرآنی شرکت کردند، یادآور شد: همچنین از طریق پست برای کودکان مقطع ابتدایی تحت پوشش سازمان بسته های فرهنگی شامل مواد غذایی، لوازم التحریر، پوشاک، کتاب و... به صورت ماهانه ارسال می شود.



دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان قم در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون جهت فعالیتهای فرهنگی و جشنواره های قرآنی مبلغی بالغ بر 34 میلیون تومان هزینه شده است.