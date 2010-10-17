مناسک حج وارد بازیهای آموزشی کودکان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر با اشاره به تاثیر بازیهای رایانه ای در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کودک و نوجوان گفت: آموزش مناسک حج از طریق بازیهای رایانه ای، در اولویت برنامه های فرهنگی بعثه قرار دارد و با تعامل با بنیاد ملی بازیهای رایانه ای از طریق تولید بازیهای رایانه ای، مناسک حج به حجاج آموزش داده می شود.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی افزود: جهان امروز، جهان تکنیک و صنعت است و بسیاری از کشورها برای بیان اهداف و مقاصد خود از ابزارهای جدید هنری مانند فیلم، سریال و بازیهای رایانه ای استفاده می کنند و کشور ما نیز باید برای فعالیت گسترده در این حوزه آماده شود تا از سایر کشورها عقب نماند.

حجت الاسلام قاضی عسگر همچنین درباره تعامل بعثه رهبری در امر تولید بازیهای رایانه ای با متخصصان و نهادهای متخصص در این حوزه گفت: همواره در جلسات بعثه از متخصصان و مدیران عرصه بازیهای رایانه ای همچون دکتر مینایی که مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای را عهده دارد، دعوت و از نظرات و تجربیات ایشان استفاده می شود.

