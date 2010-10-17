به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید نخستین عضو کمیته فنی بود که زودتر از سایر اعضا محل جلسه را ترک کرد. گویا پیروانی بدلیل پرواز به شیراز زودتر از سایرین جلسه کمیته فنی را ترک کرده بود.

پیروانی لحظه خروج از هتل فوتبال در محاصره خبرنگاران قرار گرفت ولی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با این توجیه که آقای "پیروانی پرواز دارند و زودتر باید به فرودگاه بروند" اجازه گفتگوی پیروانی با خبرنگاران را نداد. این در حالی بود که پیروانی برای رفتن به فرودگاه نزدیک 10 دقیقه برای رسیدن آژانس در مقابل هتل آکادمی فوتبال منتظر ماند!

دومین نفری که محل جلسه را ترک کرد امیر قلعه نویی بود. سرمربی سپاهان زمانی که با درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه روبرو شد گفت: بنده نقطه نظراتم را به کمیته فنی اعلام کردم و قرار است سخنگوی کمیته فنی جمع بندی صحبت های مطرح شده را اعلام کند.

قلعه نویی از خبرنگاران خواست اگر پرسشی درباره تیم سپاهان دارند مطرح کنند ولی خبرنگاران تمایلی به طرح پرسش در این خصوص نداشتند.