زباله های گرگان بهداشتی دفن می شوند

فائزه عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این قرارداد به مدت یکسال بین شهرداری گرگان و مدیریت پسماند شهرداری های استان به منظور تحویل و دفن زباله‌های عادی گرگان با مبلغ سه میلیارد و 907 میلیون و 237 هزار و 500 ریال انعقاد شده است.

وی اظهار داشت: راه‌اندازی مرکز مشاوره کوی ویلا به منظور ارائه خدمات فوریتهای ویژه فرماندهی انتظامی گلستان در دویست و هفتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شواری اسلامی شهر گرگان مصوب شد.



عبداللهی گفت: این طرح با هدف برقراری و تامین امنیت عمومی و ارایه خدمات مطلوب مشاوره اجتماعی و مددکاری به شهروندان گرگانی به تصویب رسید.



فائزه عبداللهی افزود: ایجاد مرکز مشاوره کوی ویلا در پی درخواست معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی گلستان مبنی بر انتقال مرکز مشاوره فعلی نیروی انتظامی به این منطقه در صحن علنی شورا مطرح شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.