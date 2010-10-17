وزارت بهداشت هیچ جایگاهی برای پزشکان عمومی قائل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا گفت: تنها راه حل ریشه ای و اساسی مشکل اشتغال پزشکان عمومی را اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و برقراری نظام ارجاع در کشور عنوان کرد.

وی، مهمترین و اساسی‌ترین مشکل فعلی جامعه پزشکی را فقدان جایگاه مشخص پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور دانست و گفت: متاسفانه با وجود اینکه هر ساله به ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در دانشگاهها افزوده شده است، وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی نظام سلامت هنوز هیچ برنامه و جایگاهی را برای پزشکان عمومی که در اولین سطح ارایه خدمات بهداشتی و درمانی باید قرار گیرند، در نظر نگرفته است.

هویدا تصریح کرد: تنها راه حل ریشه‌ای و اساسی مشکل اشتغال پزشکان عمومی، اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و برقراری نظام ارجاع در کشور است.

رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور اضافه کرد: با اجرای این طرح، جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت کشور تعریف می‌شود و دیگر شاهد بیکاری یا اشتغال به کار پزشکان در مشاغل غیر مرتبط با طب، نخواهیم بود.

وی با انتقاد از ایجاد محدودیتهای غیر قانونی در کار طبابت پزشکان عمومی اظهار کرد: نهادهای مختلف مانند وزارت بهداشت و برخی از انجمن‌های پزشکی با تنظیم برخی آیین‌نامه‌ها، بر خلاف قانون محدودیت‌هایی را در کار پزشکان عمومی ایجاد کرده‌اند که این موضوع وضعیت نامناسب اشتغال این افراد را تشدید کرده است.



هویدا افزود: به طور مثال، برخلاف قانون که انجام تمامی امور درمانی و تشخیصی را برای پزشکان عمومی به رسمیت می‌شناسد، ارایه برخی خدمات تشخیصی مانند نوار قلب و نظایر آن از پزشکان عمومی سلب شده است. این در حالی است که آموزش خدمات تشخیصی و درمانی مختلف و متنوع هر ساله در قالب آموزشهای مداوم به پزشکان عمومی علاقمند ارایه می‌شود و نمی‌توان آنان را که با صرف زمان و انرژی این آموزش‌ها را فرا گرفته‌اند از ارایه خدمات منع نمود.



عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ای برای جایگاه و نحوه فعالیت فارغ ‌التحصیلان پزشکی پیش‌بینی نشده و قرار است محدودیتهای جدیدی در کار این افراد ایجاد شود، چه دلیلی دارد که تربیت پزشک عمومی توسط وزارت بهداشت ادامه پیدا کند؟!



وی تأکید کرد: جایگاه پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز باید به گونه‌ای باشد که پس از ارجاع یک بیمار به پزشک متخصص، پیگیری و ارایه درمان بیمار خود را به عهده گیرد نه اینکه پس از ارجاع، درمان بیمار تحت نظارت و پیگیری پزشک متخصص قرار گیرد چرا که در این صورت پزشک خانواده از نظام ارجاع حذف می‌شود.



هویدا، بی‌عدالتی و تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد پزشکان عمومی را از دیگر مسائل و مشکلات این قشر عنوان و اظهارکرد: با وجود اینکه پزشکان عمومی در سطح اول مواجهه با بیماران و بیماریها، خدمات ارزشمندی را به جامعه ارایه کرده‌اند و کنترل و ریشه‌کنی بسیاری از بیماریهای واگیردار مدیون زحمات و مدیریت این افراد است اما تبعیض‌های فاحش در پرداخت حقوق در بخش قراردادهای بیمه‌ای و بخش استخدام، کام آنها را تلخ کرده است.

وی افزود: اگر احکام حقوقی پزشکان شاغل در بخش دولتی با سایر رده‌های شغلی مثل رده خدمات یا پیراپزشکی همان بخش را مقایسه کنیم شاهد اختلاف فاحش درآمدی آنها و بی‌عدالتی در پرداخت دستمزد پزشکان عمومی خواهیم بود. این در حالیست که وضعیت پرداختها در بخش خصوصی ناگوارتر است و همکاران ما در برخی موارد حتی حداقل دستمزدی که شورای عالی نظام پزشکی تعیین کرده را نیز دریافت نمی‌کنند.

معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه شاید تنها 5/0 تا 1 درصد اعضای جامعه پزشکی از درآمدهای متعارف برخورداری باشند، گفت: اگر درآمد و آرامش همین تعداد کم را نیز با درآمد افراد شاغل در فعالیت‌های اقتصادی مقایسه کنیم خواهیم دید که درآمد پزشکان در سایه زحمات و تلاشهای شبانه‌روزی و در یک محیط کار فوق‌العاده استرس‌زا و پر دغدغه قابل قیاس به سایر مشاغل نیست.

وی ادامه داد: در حالی که حدود سه‌ چهارم اعضای جامعه پزشکی کشور را پزشکان عمومی با درآمد اندک تشکیل می‌دهند ولی متأسفانه عده‌ای عمدتا درآمدهای متعارف تعداد بسیار کمی از اعضای جامعه پزشکی هدف قرار داده و با بی‌انصافی به حساب کل جامعه پزشکی رقم می‌زنند.

هویدا در پایان تصریح کرد: نظام سلامت کشور باید با گونه‌ای باشد که قشر نخبه و مستعد جوان کشور که وارد رشته پزشکی می‌شوند، پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند دارای جایگاه مناسب و درآمدی متناسب با شئون حرفه خود برای تدارک یک زندگی آبرومندانه باشند.