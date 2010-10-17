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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

دانشجویان نانوالکتروشیمی دانشگاه مازندران از پایان نامه خود دفاع کردند

دانشجویان نانوالکتروشیمی دانشگاه مازندران از پایان نامه خود دفاع کردند

ساری - خبرگزاری مهر: اولین دانشجویان دوره دکترای نانو الکتروشیمی دانشگاه مازندران از پایان نامه هایشان دفاع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشجویان دوره دکترای شیمی دانشگاه مازندران در زمینه نانوالکتروشیمی از پایان نامه هایشان با درجه عالی دفاع کردند.

فرشته چگین یکی از این‌دانشجویان بود که از تز دکترایش با عنوان اندازه گیری ولتامتری برخی از ترکیبات مهم بیولوژیکی با استفاده از واکنش افزایش 1و4 یا مایکل در سطح الکترودهای خمیر کربن، طلا و کربن شیشه ای اصلاح شده با برخی از اصلاحگرهای آلی و نانو مواد دفاع کرد و موفق به احراز درجه عالی شد.

چگین از راهنمایی پروفسور جهانبخش رئوف‌ و مشاوره  دکتر رضا اوجانی و دکتر محسن جهانشاهی استفاده کرده است.

وی تا کنون 13 مقاله در کنفرانسهای علمی ارائه و 11 مقاله او نیز در مجلات معتبر آی اس آی به چاپ رسانید.

سحر رشید ندیمی دیگر دانشجویی بوده که از پایان نامه اش با موضوع " تهیه الکترودهای جامد اصلاح شده با ساختارهای نانو بر پایه لایه های خود انباشته و نانو اسفنج ها و استفاده از آنها برای کاتالیز برخی فرایندهای ردوکس مهم " با کسب  درجه عالی دفاع کرده است.

وی نیز از راهنمایی پروفسور رئوف و مشاوره دکتر اوجانی استفاده کرده است.

رشید ندیمی نیز دارای  پنج عنوان مقاله چاپ شده با نمایه آی اس آی است و در 10 سمینار علمی با ارائه مقاله شرکت کرده است.

کد مطلب 1172572

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