به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی در پایان نشست امروز یکشنبه کمیته فنی تیم های ملی در خصوص اینکه کفاشیان گفته بود در نشست امروز در مورد ادامه همکاری با علی دوستی در تیم جوانان تصمیم گیری می شود گفت: در این نشست از علی دوستی حمایت شد و همه اعضا از عملکردش حمایت کردند.

وی ادامه داد: دوستی تیمی را به مسابقات برد که در رده نوجوانان در مسابقات آسیایی و جهانی موفق بوده است. این مربی می توانست بازیکنان بزرگتری را به مسابقات جوانان برود اما ریسک کرد و با نفراتی در این رقابتها شرکت کرد که حداقل یک سال و نیم از تیم های دیگر کوچک تر بودند که این آینده نگری و استراتژی فدراسیون فوتبال است.

رئیس سازمان لیگ برترهمچنین تاکید کرد: امروز پیروانی هم برای گوانگجو چنین ریسکی را انجام داده است و بازیکنانی را به این مسابقات می برد که زیر21 سال هستند در صورتی که مسابقات با بازیکنان زیر 23 سال برگزار می شود. این یعنی آینده نگری و یک ریسک بزرگ ما یا باید به فکر قهرمانی در گوانگجو باشیم یا صعود به المپیک امروز 17 بازیکن تیم امید می توانند اسفندماه در مقدماتی المپیک به میدان بروند و منطقی تر آن است که آنها در گوانگجو تجربه بیشتری را به دست آورند.

عزیز محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا تیم هایی که بازیکنانشان تیم امید را در گوانگجو همراهی می کند مسابقاتشان لغو می شود اظهار داشت: نه اصلا این گونه نیست و مسابقات طبق روال قبلی ادامه خواهد یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خود مربیان امید هم نظرشان این بود که از بازیکنان زیر 21 سال در گوانگجو استفاده کنند که قطعا این آینده نگری به سود تیم های فوتبال خواهد بود.

عزیز محمدی با بیان اینکه در نشست امروز کمیته فنی بحث های منطقی انجام شد، در خصوص اینکه پشتیبانی تیم های پایه ضعیف است، گفت: ما هم این موضوع را مطرح و قبول داریم و در این نشست مقرر شد تیم های پشتیبانی از جمله پزشک، غذا، لباس و موارد دیگر در سفرهای آینده ترمیم شده و تیم های ملی با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.