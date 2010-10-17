سامانه تبدیل زباله به برق در روستاها توسط بنیاد مسکن انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر در رامسر سید علی‌اکبر طاهایی در نشست دو روزه تخصصی روسای بنیاد مسکن و شرکت بنیاد بتن ایران که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان بنیاد مسکن کشور در رامسر برگزار شد، گفت: بنیاد مسکن می‌تواند در ساماندهی زباله‌های روستاها وارد عمل شده و در تبدیل زباله و تولید برق از آن درمازندران به عنوان پایلوت اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه مازندران از نظر دارا بودن زمین ملکی دولتی با کاستی مواجه است، بیان داشت: به این جهت در احداث مسکن مهر در استان مشکلات زیادی وجود داشت، ولی با این وجود علیرغم آنکه تعهد ما برای مسکن مهر تا پایان امسال ۳۲ هزار و ۲۵۰ واحد بود ولی توانستیم بیش تر این میزان آنرا دراستان عملی کنیم.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در این راستا برای ۴۹ هزار و ۵۰۸ واحد پروانه صادر شد که زمین آن متعلق به خود افراد است.

وی تصریح کرد: مازندران در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر بخش قابل توجهی از افراد طرح مسکن مهر را زمین‌های ملکی خود اجرا کرده اند که این طرح باعث ایجاد جهش بزرگ در استان شده است.

طاهایی در بخش دیگری از سخنان خود به نمای نازیبای پوشش سقفهای بناهای مازندران اشاره کرد و بیان داشت: حلب و ایرانیت منظر غالب در استان شده است که این حلبهای نازیبا و رنگ پریده و ایرانیتهای سرطان زا زیبایی را از مازندران گرفته است.

طاهایی با تشکر از وزیر مسکن و شهرسازی در الزام بهره‌گیری از سفال در طرحهای مسکن مهر مازندران افزود: نیاز به تکنولوژی جدید تولید سفال‌ نو با هزینه کم در استان مازندران داریم که بنیاد مسکن می تواند با توجه به توجیه اقتصادی این کارخانه نسبت به احداث آن اقدام کند.

استاندار مازندران گفت: برای ایجاد کارخانه تولید سفال با تکنولوژی جدید و روز دنیا می توانیم از محل آمایش صنعت به میزان مورد نیاز اعتبار در نظر بگیریم.

وزیر مسکن و شهرسازی نیز در این مراسم ضمن موافقت با پیشنهادات استاندار مازندران به رئیس بنیاد مسکن کشور دستور داد تا این پیشنهادات طاهایی طی مطالعه ای کارشناسی اجرایی شود.