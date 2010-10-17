آرامش در بازار ارز حاکم شد/ قیمت دلار امروز ثابت ماند

اسدالله اسدپور در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز شنبه هر دلار در صرافی بانکها 1045 تومان به صرافی های مجاز و 1050 تومان به مردم عادی فروخته می شود، افزود: امروز نرخ فروش دلار همچون روز گذشته است.

مدیرعامل صرافی بانک ملی افزود: صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی مجاز هستند که امروز هر دلار را با قیمت 1050 تومان به مشتریان بفروشند.

وی از فروش 18 میلیون دلار ارز در روز گذشته (شنبه) در صرافی ملی خبرداد و تصریح کرد: این رقم نسبت به فروش روز پنج شنبه گذشته که به میزان 22 میلیون دلار بوده، کاهش یافته است.

اسدپور از کاهش تقاضای خرید دلار خبرداد و عنوان کرد: تصمیم گیری برای کاهش نرخ دلار بر عهده بانک مرکزی است، در عین حال طی روزهای گذشته نیز جلسه ای در این خصوص میان صرافی بانکها و بانک مرکزی برگزار نشده است.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر نرخ دلار در صرافی های بانکی و بازار با ثبات مواجه بوده و به یک حالت تعادلی رسیده است. در عین حال، امروز صفهای خرید دلار در مقابل صرافی بانکها و صرافی های بازار با کاهش ازدحام نسبت به روزهای گذشته مواجه شده است.

امروز صرافی ها قیمت فروش هر دلار را بر روی تابلوهای خود 1050 تومان و قیمت خرید را 1045 تومان درج کرده‌اند. برخی از صرافی ها نیز طبق معمول هیچ قیمتی بر روی تابلوها حک نکرده اند.

همچنین قیمت فروش هر یورو نیز امروز در بازار 1540 تومان و قیمت خرید 1520 تومان بر روی تابلوی صرافی ها اعلام شد.