35 درصد از طرح واکسیناسیون دامها در خراسان شمالی به بخش خصوصی داده شد

مجید روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون 97 درصد از خدمات درمانی دامپزشکی خراسان شمالی توسط بخش غیردولتی و خصوصی ارائه میشود.
وی افزود: تمدید پروانه های حمل دام نیز توسط بخش غیردولتی در خراسان شمالی صورت میگیرد.
روحانی نژاد با تاکید بر اینکه بیماری تب برفکی هیچگاه خاموش نبوده و در صورت عدم کنترل میتواند آسیبهای جدی به دامها و سلامت شهروندان وارد کند، از استاندار خراسان شمالی خواست تا در زمینه تامین اعتبار مبارزه با تب برفکی، دامپزشکی خراسان شمالی را یاری کند.
وی با اشاره به اینکه بیماریهای مشترک بین انسان و دام برای جامعه تهدیدی جدی محسوب میشود افزود :این بیماریها به دلیل ناشناخته بودن بیماریهای مشترک، اکنون مشکلات زیادی برای جوامع ایجاد شده است.
روحانینژاد تصریح کرد: به عنوان نمونه در ارتباط با آنفلوآنزای حاد پرندگان به دلیل ناشناخته بودن علائم 20 میلیون نفر در جهان تلف شدهاند و در این زمینه بهترین راه مقابله با این بیماری پیشگیری و آموزش است.
نظر شما